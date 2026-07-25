Weltmeister Norris schnappt Hamilton Ungarn-Pole weg

Von: apa

Im elften Grand Prix der Formel-1-Saison startet erstmals kein Mercedes aus der Pole Position. Weltmeister Lando Norris entschied am Samstag das Qualifying in Ungarn für sich. Hinter dem McLaren-Fahrer landeten die beiden Ferraris von Rekordchampion Lewis Hamilton und Charles Leclerc. WM-Leader Kimi Antonelli kam als bester Mercedes-Pilot in Mogyorod bei Budapest nicht über Platz vier hinaus, sein Teamkollege George Russell wurde hinter Red-Bull-Star Max Verstappen Siebenter.

Vorjahressieger Norris entriss seinem englischen Landsmann Hamilton im Finish um den Hauch von zwölf Tausendstelsekunden noch dessen zehnte Ungarn-Pole. Im bisherigen Saisonverlauf hatten sich Antonelli (6) und Russell (4) noch die besten Startpositionen untereinander aufgeteilt. Auf dem Hungaroring mit seinen langsamen, engen Kurven hatten die Silberpfeile vor dem Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) aber in allen Trainings zu kämpfen.

Norris war in allen drei Quali-Teilen der Schnellste. Der 26-Jährige hatte schon am Samstagvormittag im dritten freien Training den Ton angegeben und belohnte sich mit seiner insgesamt 17. Karriere-Pole, der ersten als Weltmeister. GP-Sieg hat Norris in dieser Saison ebenfalls noch keinen eingefahren, die Updates an seinem McLaren scheinen aber zu funktionieren. “Ich bin sehr glücklich, zurück an der Spitze zu sein”, sagte der Brite. “Am Ende bin ich aber auch ein bisschen positiv überrascht.”

Hamilton entglitt die Pole

Für Hamilton wäre es die erste Pole Position seit seinem Wechsel zu Ferrari und seit drei Jahren – 2023 ebenfalls in Ungarn – gewesen. “Es ist uns ein bisschen entglitten”, meinte der 41-Jährige. Der Rennsieg, sein zweiter für Ferrari nach Katalonien im Juni, scheint aber möglich. Trotz der wenigen Überholmöglichkeiten hat auf dem Hungaroring seit seinem Sieg 2020 für Mercedes kein Fahrer mehr aus der Pole Position gewonnen. “Es ist natürlich eine Strecke, die ich liebe”, sagte Hamilton. “Wir sind auch kompetitiv, aber morgen wird ein harter Tag.”

Das wird es auch für die bisher erfolgsverwöhnten Mercedes. Antonelli hatte im zweiten Quali-Segment zu kämpfen, als ihm eine Runde wegen Überfahren der Streckenbegrenzung aberkannt wurde. Am Ende fehlten ihm aber 0,272 Sekunden auf Norris. Laut Teamchef Toto Wolff habe man die Reifen aufgrund der Streckencharakteristik nie richtig ins Arbeitsfenster bekommen. “Und Überholen wird ganz schwierig mit der vielen Energie, die uns hier zur Verfügung steht”, meinte der Wiener im ORF.

Defekt bei Russell

Russell musste seinen Mercedes unmittelbar nach dem Qualifying wegen des Verlusts von Kühlwasser abstellen. Der Rückstand von derzeit 50 WM-Punkten auf seinen Teamkollegen Antonelli könnte im letzten Rennen vor der vierwöchigen Sommerpause größer werden. Erster WM-Verfolger des 19-jährigen Italieners ist mit 45 Zählern Rückstand aber Hamilton. “Mir ist lieber, Norris gewinnt als einer der Ferraris”, sagte Wolff. “Wir sind einfach nicht gut genug. Wir wussten, Budapest wird schwierig. Es war immer eine McLaren- und Ferrari-Strecke.”

Verstappen drehte sich im Finish in der letzten Kurve, Antonelli und Russell mussten in ihren letzten schnellen Runden damit kurz vom Gas gehen. Sein Red-Bull-Teamkollege Isack Hadjar war bereits im zweiten Quali-Abschnitt neben der Strecke und landete am Ende auf Platz acht. Fünfter wurde Vizeweltmeister Oscar Piastri im zweiten McLaren – nachdem er möglicherweise von Hamilton behindert worden war. Mit Oldie Fernando Alonso auf Platz 16 überstand erstmals in dieser Saison ein Aston Martin die erste Quali-Phase.