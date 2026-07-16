Widmann und Jedelhauser erneut nicht zu schlagen

Von: mk

Bozen – Der Traminer Georg Widmann und Julia Jedelhauser aus Deutschland drücken der 49. Ausgabe des Giro delle Dolomiti weiterhin ihren Stempel auf. Sie entschieden auch die vierte Etappe am Donnerstag für sich und gehen damit als große Favoriten in die letzte Etappe am Freitag.

Die 88,7 km lange Etappe mit 2.492 Hm am Donnerstag führte ins Trentino, in die Palagruppe. Nach dem Start in Predazzo führte sie um das größte Bergmassiv der Dolomiten. Für die Gesamtwertung zählte der Abschnitt zwischen Bellamonte und dem Passo Rolle.

Nachdem sie im Flachteil der Etappe einen Ausreißer gestellt hatten, lieferten sich Widmann und der Ingolstädter Ralph Ziegaus einen packenden Zweikampf, den Widmann erst kurz vor dem Ziel für sich entschied. Sieger Widmann sprach von einer “schönen Etappe”, die im unteren Teil mit dem Flachstück auch ein wenig “unberechenbar” gewesen sei. “Bei diesem Traumwetter und mit diesem Panorama ins Ziel zu fahren”, sei einfach toll, schwärmte der Traminer. Den Sprint um Platz drei entschied der Franzose Jérémy Clément für sich. Er hatte 22 Sekunden Rückstand auf Widmann.

Bei den Damen ist weiterhin Julia Jedelhauser eine Klasse für sich. Die Deutsche konnte auch am Donnerstag mit den schnellsten Männern mithalten. Inmitten der ersten Verfolgergruppe von Widmann und Ziegaus kam sie als siebtschnellste aller Teilnehmer auf dem knapp 2.000 Meter hohen Passo Rolle ins Ziel. Auf die zweitschnellste Dame, Christina Hildenstab aus Deutschland, hatte sie 3.10 Minuten Vorsprung. Platz drei bei den Damen sicherte sich am Donnerstag Bianca Morvillo.

Abgeschlossen wird der 49. Giro delle Dolomiti am Freitag mit der 51,3 km langen Etappe auf den Tschögglberg in die Dörfer von Mölten und Jenesien. Zeitgestoppt wird hierbei von Terlan nach Verschneid. Start und Ziel der Etappe befinden sich an der Messe Bozen.

49. Giro delle Dolomiti – Ergebnisse Etappe 4:

Top-5 Herren

1. Georg Widmann ITA 31.08 Minuten

2. Ralph Ziegaus GER 31.10

3. Jérémy Clément FRA 31.30

4. Eduard Rizzi ITA 31.34

5. Hakon Ramstad NOR 31.38

Top-5 Damen

1. Julia Jedelhauser GER 31.40 Minuten

2. Christina Hildenstab GER 34.50

3. Bianca Morvillo ITA 35.37

4. Julia Tanner ITA 36.16

5. Hristina Kozareva BUL 37.09