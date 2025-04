Wie Ineos auch Alinghi nicht beim nächsten America’s Cup

Von: APA/sda

Das Schweizer Segelsyndikat Alinghi wird nicht am nächsten America’s Cup teilnehmen. Wie “Le Temps” berichtet, fand der Herausforderer aus Genf keine Einigung mit Titelverteidiger Team New Zealand. Dieser setzt traditionell die wichtigsten Regeln und den Austragungsort fest. Im vergangenen September scheiterte Alinghi im Herausforderer-Halbfinale an Ineos Britannia. Die Briten hatten erst kürzlich ihren Verzicht auf die Teilnahme an der 38. Ausgabe bekannt gegeben.

Der zweifache Sieger Alinghi (2003, 2007) war für die 37. Ausgabe in Zusammenarbeit mit Red Bull Racing zurückgekehrt, der America’s Cup gilt als ältesten Sportwettkampf der Welt.