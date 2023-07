William Mäkinen neuer Ausländer der Piraten

Eppan – Der HC Eppan ANET besetzt mit dem 28 jährigen Finnen William Mäkinen die zweite Ausländerpostion für die anstehende IHL Saison.

Mäkinen ist 183 Zentimeter groß und wird als offensiv starker Verteidiger beschrieben. Er wurde in der Jugendakademie von JYP Jyväskylää ausgebildet und wechselte anschließend in die U20 zu SaiPa Lappeenranta.

In Finnland bestritt er in der Liiga insgesamt 82 Erstligaspiele mit SaiPa sowie 118 Spiele in der Mestis mit verschiedenen Teams. In den letzten beiden Saisonen absolvierte er 82 Spiele in Norwegens, sowie Frankreichs erster Liga und sammelte dabei insgesamt 37 Punkte.

Der HC Eppan hat somit den Abgang von Defender Carmine Buono mehr als kompensiert und ist somit für neue Saison startklar.