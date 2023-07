Wimbledon: Sinner zieht ins Achtelfinale ein

London/Sexten – Jannik Sinner ist in Wimbledon ins Achtelfinale eingezogen. Wie SportNews.bz berichtet, musste er am Freitag gegen Quentin Halys (ATP 79) deutlich härter für den Sieg arbeiten als in den Spielen zuvor. Doch der Sextner behielt die Nerven.

Trotz eines dick bandagierten Knies stellte der Franzose auch gegen Sinner seine Qualitäten unter Beweis. Letzterer ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und gewann 3:6, 6:2, 6:3 und 6:4.

Besonders in der Anfangsphase wurde der Südtiroler von der Aggressivität seines Gegners überrumpelt. Dank unzähliger Gewinnschläge gewann Halys den ersten Satz deutlich mit 6:3.

Sinner begann im zweiten Satz, die wuchtigen Halys-Aufschläge besser zu lesen und zu returnieren. Mit dem gestiegenen Selbstvertrauen hatten nun auch Sinners Grundschläge die gewohnte Qualität, allerdings leistete sich der 21-Jährige auch immer wieder Doppelfehler.

Halys musste sich nach 2.25 Stunden dennoch geschlagen geben. Im Achtelfinale wartet auf Sinner nun entweder Daniel Galan (ATP 85) oder Mikael Ymer (ATP 59).