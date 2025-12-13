Wimmer mit Doppelpack Matchwinner für Wolfsburg

Von: APA/dpa

Eine Woche nach seinem ersten Saisontor hat Patrick Wimmer in der deutschen Fußballbundesliga einen Doppelpack nachgelegt. Der Niederösterreicher war am Samstag beim 3:1-Auswärtssieg von Wolfsburg bei Mönchengladbach mit Treffern zum 1:0 (4.) und 3:1 (34.) Matchwinner des VW-Werksclubs. Trainer Christian Ilzer feierte mit Hoffenheim einen 4:1-Heimsieg über den HSV und ist mit seinem Team Fünfter unmittelbar hinter dem punktegleichen Ex-Meister Leverkusen, der Köln 2:0 schlug.

Wolfsburg arbeitete sich etwas weiter Richtung Tabellenmittelfeld vor, Interimstrainer Daniel Bauer sammelte weitere Argumente für eine Beförderung zum Chefcoach. Wimmer war dabei zweimal Vollstrecker eines starken Offensiv-Trios. Der ÖFB-Teamspieler verarbeitete eine herrliche Hereingabe von Lovro Majer technisch anspruchsvoll zur frühen Führung, danach traf er nach einem No-Look-Pass von Christian Eriksen aus kurzer Distanz. Zudem war Mohamed Amoura (30.) erfolgreich. Die Borussia durfte sich nur über ein Eigentor von Wolfsburgs Konstantinos Koulierakis (22.) freuen.

Ilzer-Elf ohne Probleme

Hoffenheim empfahl sich weiter als Europacup-Kandidat. Die Ilzer-Elf ließ den Ball gut laufen und stand hinten souverän. Grischa Prömel (8.), Ozan Kabak (31.), Tim Lemperle (65.) und Fisnik Asllani (72.) sorgten für klare Verhältnisse. Rayan Philippe (82.) verkürzte kurz vor Schluss auf 1:4.

Dem FC St. Pauli ist im Abstiegskampf ein Befreiungsschlag gelungen. Die Hamburger gewannen das Keller-Duell mit dem 1. FC Heidenheim trotz einer mehr als 45-minütigen Unterzahl mit 2:1 (1:0) und feierten den ersten Ligasieg seit drei Monaten. Kurz vor der Halbzeit hatte St. Paulis Eric Smith wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Im letzten Spiel des Tages setzte sich Leverkusen vor Heimpublikum gegen Köln durch Tore von Martin Terrier (66.) und Robert Andrich (72.) mit 2:0 durch.