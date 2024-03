Wipptal Broncos nach Sweep erster Semifinalist

Sterzing – Die Wipptal Broncos Weihenstephan haben am Dienstag als erstes Team das Semifinale in der Alps Hockey League erreicht. Mit einem 3:2-Auswärtserfolg feierten die Südtiroler ihren vierten Sieg in der „best-of-7“-Viertelfinalserie gegen den EK Die Zeller Eisbären.

Der EC Bregenzerwald hat indes seinen ersten Postseason-Sieg 2024 eingefahren und das Saison-Aus gegen die Rittner Buam SkyAlps mit einem 5:2-Heimsieg vorerst abgewendet.

In den weiteren beiden Viertelfinalserien haben die Red Bull Hockey Juniors und der S.G. Cortina Hafro mit jeweils knappen Auswärtssiegen auf 3:1 gestellt und brauchen nur noch einen weiteren Erfolg um das Semifinale zu erreichen.

Die Wipptal Broncos Weihenstephan haben zum ersten Mal das Semifinale in der Alps Hockey League erreicht. Die Südtiroler setzten sich im vierten Spiel der „best-of-7“-Viertelfinalserie auswärts beim EK Die Zeller Eisbären mit 3:2 durch – und schaffte damit per Sweep den Aufstieg ins Halbfinale. Wie auch schon in den ersten beiden Begegnungen dieser Serie, mussten die „Broncos“ einen Rückstand wettmachen: Vor knapp 1.900 Fans lagen die Gäste aus Südtirol – trotz Führungstreffer in der 8. Minute – vier Minuten vor dem zweiten Break mit 1:2 im Rückstand. Doch binnen eineinhalb Minuten drehten Bryce Cianfrone (37.) und Luciano Zandegiacomo (39.) die Partie und sorgten für den Viertelfinal-Sweep.

Bregenzerwald gelingt erster Sieg

Der EC Bregenzerwald hat indes Dienstagabend seinen ersten Viertelfinalsieg eingefahren – und das Saison-Aus gegen die Rittner Buam SkyAlps vorerst abgewendet: Vor über 850 Zuseher*innen setzten sich die Vorarlberger am Ende klar mit 5:2 durch. Mit drei Toren binnen sechs Minuten im Mitteldrittel legten die „Wälder“ den Grundstein für ihren ersten Postseason-Erfolg in dieser Saison. Erik Embrich und Roberts Lipsbergs erzielten für das Heimteam jeweils einen Doppelpack. Grunddurchgangssieger Ritten musste sich nach bewerbübergreifenden 13 Siegen in Folge wieder geschlagen geben.

Hockey Juniors und Cortina brauchen nur noch einen Sieg

Die Red Bull Hockey Juniors und der S.G. Cortina Hafro haben jeweils mit knappen Auswärtssiegen in ihrer Viertelfinalserie auf 3:1 gestellt – und brauchen für den Semifinaleinzug nur noch einen weiteren Erfolg: Die Salzburger setzten sich bei den Hockey Unterland Cavaliers mit 3:2 durch. Noch im Startdrittel machte der letztjährige Semifinalist zweimal einen Rückstand wett. Den Game-Winner versenkte Julius Ramoser bereits in der 24. Spielminute. Bis zum Ende musste Goalie Simon Wolf keinen Gegentreffer mehr hinnehmen.

Cortina musste indes beim HC Meran/o Pircher in die Overtime – dort verwertete Tim Doherty aber bereits nach 26 Sekunden den Game-Winner zum 4:3-Erfolg. In der regulären Spielzeit ging es indes rauf und runter: Die Führung wechselte dreimal, erst 59 Sekunden vor dem Ende gelang Tomaso Traversa der Treffer zum Ausgleich.

Alps Hockey League | 12.03.2024 | QF4 | Results:

EC Bregenzerwald – Rittner Buam SkyAlps 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Referees: BROCK, PINIE, Cristeli, Eisl. | Zuschauer: 851

„best-of-7“-Serie: 1:3

Goals ECB: Embrich (28.PP1/Tschofen-Kulintsev, 57./Mußbacher), Kulintsev (31./Toschofen-Embrich), Lipsbergs (34./Tschofen-Wempe, 58./Tschofen-Ossipov)

Goals RIT: Coatta (12./Lobis), Hjorth (39./Lobis)

EK Die Zeller Eisbären – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Referees: BULOVEC, HLAVATY, Jeram, Weiss. | Zuschauer: 1.898

„best-of-7“-Serie: 0:4

Goals EKZ: Berger (10./Dinhopel-Wohlfahrt), Böhm (36./Artner)

Goals WSV: Conci (8./Brunner-Sanvido), Cianfrone (37./Livingston-Capannelli), Zandegiacomo (39./Maylan-Zecchetto)

Hockey Unterland Cavaliers – Red Bull Hockey Juniors 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Referees: HOLZER, OREL, Fleischmann, Puff. | Zuschauer: 531

„best-of-7“-Serie: 1:3

Goals HCU: Markkula (10.PP1/Käyrä-Kaufmann), Brighenti (17./Hällfors)

Goals RBJ: Krening (15./Ramoser-Murnieks), Wurzer (19./Vinzenc), Ramoser (24./Krening-Murnieks)

HC Meran/o Pircher – S.G. Cortina Hafro

Referees: KAINBERGER, SCHAUER, Rinker, Seewald J. | Zuschauer: 3:4 OT (1:0, 0:0, 2:3, 0:1)

„best-of-7“-Serie: 1:3

Goals HCM: Anderson (18.PP1/Ritchie-Garreffa), Ritchie (55.SH1/Anderson-Makarov), McNally (58./Ritchie-Garreffa)

Goals SGC: Di Tomaso (45./Juhola-Cuglietta), Doherty (49./Lacedelli-Zanatta, 61./Traversa), Traversa (60./Sanna-Doherty)