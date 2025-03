Wipptal Broncos verlieren ihr zweites Halfinalspiel

Von: ka

In den Halbfinalserien der Alps Hockey League stellten der EK Die Zeller Eisbären und SIJ Acroni Jesenice auf 2:0. Während sich die Salzburger auswärts bei den Wipptal Broncos Weihenstephan mit 4:2 durchsetzten, behielten die Slowenen zu Hause gegen die Rittner Buam SkyAlps mit 3:2 die Oberhand.

Der EK Die Zeller Eisbären ist in den Playoffs der Alps Hockey League weiterhin ungeschlagen. Am Dienstag setzten sich die Pinzgauer auswärts bei den Wipptal Broncos Weihenstephan mit 4:2 durch und stellten in der „best-of-7“-Serie auf 2:0. Zum Auftakt des Halbfinals hatte der Master Round-Champion bereits mit 3:1 die Oberhand behalten. Felix Koschek brachte die Gäste in der achten Minute in Führung, bevor Aljaz Predan in der 13. Minute auf 2:0 erhöhte. Allein im ersten Drittel feuerte Zell am See 19 Schüsse auf das Tor von Dominik Groh ab, während Sterzing elf Torschüsse verzeichnete. Im Mittelabschnitt fanden die Hausherren jedoch besser in die Partie und verkürzten in der 25. Minute durch Liga-Toptorschützen Adam Capannelli auf 1:2. Anschließend entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten, doch es dauerte bis zur 53. Minute, ehe das nächste Tor fiel: Hubert Berger traf zum 3:1 für Zell am See und sorgte damit für die vermeintliche Vorentscheidung. Doch die Broncos verkürzten nur eineinhalb Minuten später durch Bryson Cianfrone auf 2:3. Kurz vor Schluss nahmen die Südtiroler Torwart Dominik Groh vom Eis, doch Robin Johansson nutzte die Empty-Net-Situation eiskalt aus und traf zum 4:2 für Zell am See, womit er den Sieg endgültig besiegelte.

Jesenice stellt mit knappem Heimsieg auf 2:0

SIJ Acroni Jesenice blieb im zweiten Halbfinale gegen die Rittner Buam SkyAlps mit 3:2 siegreich und stellte in der „best-of-7“-Serie auf 2:0. Ziga Urukalo traf bereits in der siebten Minute zum 1:0 für die Slowenen, die sich im ersten Halbfinale ebenfalls denkbar knapp mit 2:1 nach Verlängerung durchgesetzt hatten. Ritten konnte jedoch durch Sebastiano Soracreppa schnell ausgleichen (15.). Beim 1:1 blieb es bis zur 33. Minute, als Jasa Jenko die Hausherren vor 1.000 Fans erneut in Führung brachte. Jesenice dominierte anschließend das Spielgeschehen und erhöhte in der 48. Minute durch Luc Slivnik auf 3:1. Ritten zog daraufhin das Tempo noch einmal an und verkürzte in der 54. Minute in Überzahl durch Marco Insam auf 2:3. In den Schlussminuten drängten die Südtiroler auf den Ausgleich und erspielten sich mehrere Chancen, doch der Treffer blieb aus, sodass sie sich auch im zweiten Halbfinale mit nur einem Tor Rückstand geschlagen geben mussten.

Alps Hockey League: Donnerstag, 27.03.2025:

SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Referees: KAINBERGER, SNOJ, Jeram, Wucherer. | Zuschauer: 1.000

Stand in der „best-of-7“-Serie 2:0

Goals JES: 1:0 Urukalo Z. (7.), 2:1 Jenko J. (33.), 3:1 Slivnik L. (48.)

Goals RIT: 1:1 Soracreppa S. (15.), 3:2 Insam M. (54./PP1)

Wipptal Broncos Weihenstephan – EK Die Zeller Eisbären 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Referees: HOLZER T., LAZZERI, Brondi, Strimitzer. | Zuschauer: 631

Stand in der „best-of-7“-Serie 0:2

Goals WSV: 1:2 Capannelli A. (25.), 2:3 Cianfrone B. (54.)

Goals EKZ: 0:1 Koschek F. (8.), 0:2 Predan A. (13.), 1:3 Berger H. (53.), 2:4 Johansson R. (60./EN)