Wipptal Broncos Weihenstephan nochmals Sieger in Kitzbühel

Sterzing – Der EK Zeller Eisbären, HDD SIJ Acroni Jesenice und die Wipptal Broncos gewannen am Donnerstag auch das dritte Spiel ihrer Viertelfinal-Serien und sicherten sich Matchpucks – alle drei Teams können bereits am Wochenende ins Halbfinale einziehen. Der HC Meran/o Pircher verkürzte hingegen dank eines 4:3-Auswärtserfolges bei den Rittner Buam SkyAlps.

Jesenice gewann auch das dritte Viertelfinal-Duell mit Cortina. Die Slowenen setzten sich am Donnerstag zu Hause klar mit 7:2 durch und sind nur mehr einen Sieg vom Halbfinaleinzug entfernt. Anze Prostor eröffnete in der siebten Minute den Torreigen, am Ende des ersten Drittels führten die Slowenen mit 3:0. Nach Wiederbeginn zogen die Hausherren sogar auf 6:0 davon, ein Doppelpack von Gregor Koblar sorgte dabei für die Vorentscheidung. Den Italienern gelangen im dritten Drittel zwei Treffer, sie spielen jedoch am Samstag gegen das vorzeitige Saisonende.

Vor über 2.000 Zuschauern feierte der EK Zeller Eisbären einen 3:1-Heimsieg über den EC Bregenzerwald. Zwar gingen die Hausherren früh durch einen Powerplay-Treffer von Kapitän Hubert Berger in Führung, Jimi Kuronen glich aber noch vor der ersten Drittelpause aus. Zell am See wurde seiner Favoritenrolle aber erneut gerecht, Tobias Piuk (37.) und Kilian Rappold (42.) sorgten für den Heimsieg. In der „best-of-7“-Viertelfinalserie stellten die Pinzgauer auf 3:0, sie können am Sonntag ins Halbfinale einziehen.

Die Wipptal Broncos Weihenstephan gewannen auch das zweite Auswärtsspiel in Kitzbühel. Nach Treffern von Connor Sanvido und Thomas Galimberti ging Sterzing mit einer 2:0-Führung in die erste Pause. Die Tiroler drehten die Partie im Mittelabschnitt mit drei Toren zu ihren Gunsten, die Südtiroler schlugen gegen den besser gesetzten Gastgeber jedoch zurück. Binnen 51 Sekunden holten sich die Broncos wieder die Führung, Nick Campoli traf schließlich zum 5:3-Endstand. Sterzing, das sich erst am dritten Spieltag der Pre-Playoffs für das Viertelfinale qualifizierte, liegt in der Serie mit 3:0 voran und kann nun vor heimischer Kulisse in die nächste Runde einziehen.

Der HC Meran/o Pircher verkürzte hingegen in der Viertelfinalserie gegen die Rittner Buam SkyAlps. Nach zwei Niederlagen gewannen die Adler auswärts mit 4:3. Nach zwei Dritteln lagen die Gäste dank eines Doppelpacks von Massimo Pietroniro und eines Madsen-Treffers mit 3:0 voran. Nachdem Ritten erstmals traf, stellte Daniel Gellon den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Der amtierende AHL-Champion machte in der Schlussphase viel Druck und kam auf ein Tor heran – zu mehr reichte es an diesem Abend aber nicht mehr.

Alps Hockey League: Donnerstag, 13.03.2025:

SIJ Acroni Jesenice – S.G. Cortina Hafro 7:2 (3:0,3:0,1:2)

Referees: LAZZERI, VOICAN, Fleischmann, Weiss.

Goals 1:0 JES Prostor A. (06:32 / Baloh D. / EQ), 2:0 JES Lesnicar T. (12:24 / Svetina E. ,Koblar G. / EQ), 3:0 JES Sillanpaa S. (17:18 / Brus N. ,Valtola O. / PP), 4:0 JES Sturm J. (24:13 / Valtola O. ,Sojer T. / EQ), 5:0 JES Koblar G. (30:47 / Lesnicar T. ,Svetina E. / EQ), 6:0 JES Koblar G. (33:03 / Svetina E. ,Lesnicar T. / EQ), 6:1 SGC Di Tomaso G. (43:06 / Pompanin F. / PP), 7:1 JES Jenko J. (51:13 / Slivnik L. ,Svetina E. / 5:3 PP), 7:2 SGC Lehtonen W. (52:51 / Felicetti L. ,Ushnev N. / EQ)

Stand in der “best-of-7”-Serie: 3:0

EK Die Zeller Eisbären – EC Bregenzerwald 3:1 (1:1,1:0,1:0)

Referees: HLAVATY, HOLZER T., Moidl, Zacherl.

Goals 1:0 EKZ Berger H. (04:30 / Steffler D. ,Huard N. / PP), 1:1 ECB Kuronen J. (17:41 / Erne L. ,Tschofen M. / EQ), 2:1 EKZ Piuk T. (35:56 / Jennes C. ,Wilfan M. / EQ), 3:1 EKZ Rappold K. (41:12 / Putnik P. ,Berger H. / EQ)

Stand in der “best-of-7”-Serie: 3:0

Adler Stadtwerke Kitzbühel – Wipptal Broncos Weihenstephan 3:5 (0:2,3:0,0:3)

Referees: BULOVEC, Giacomozzi, Cristeli, Jeram.

Goals 0:1 WSV Sanvido C. (11:31 / Hackhofer F. ,Cianfrone B. / PP), 0:2 WSV Galimberti T. (15:38 / Zecchetto A. ,Soraruf D. / EQ), 1:2 KEC Wieltschnig P. (26:49 / Mitrovic M. ,Fröwis J. / EQ), 2:2 KEC Fröwis J. (34:10 / Wetzl N. ,Schutz C. / EQ), 3:2 KEC Wieltschnig P. (39:37 / Schutz C. ,Ketonen N. / PP), 3:3 WSV Livingston J. (41:47 / Cianfrone B. / EQ), 3:4 WSV Cianfrone B. (42:38 / Livingston J. ,Sanvido C. / PP), 3:5 WSV Campoli N. (55:35 / Capannelli A. / EQ)

Stand in der “best-of-7”-Serie: 0:3

Rittner Buam SkyAlps – HC Meran/o Pircher 3:4 (0:1,0:2,3:1)

Referees: PINIE, VIRTA, Brondi, Rinker.

Goals 0:1 HCM Pietroniro M. (12:46 / Madsen P. / EQ), 0:2 HCM Pietroniro M. (23:12 / Fuchs J. ,Madsen P. / EQ), 0:3 HCM Madsen P. (38:25 / Skalde S. ,Gellon D. / EQ), 1:3 RIT Cuglietta D. (41:20 / Lobis A. ,Szypula E. / EQ), 1:4 HCM Gellon D. (48:27 / Rein N. ,Fuchs J. / EQ), 2:4 RIT Lobis A. (52:05 / Cuglietta D. ,Larsen M. / EQ), 3:4 RIT Lobis A. (59:17 / Kostner S. ,Hjorth E. / EQ)

Stand in der “best-of-7”-Serie: 2:1