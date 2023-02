WM-Doppelsieg für Schwedens Biathlon-Frauen – Bronze für Vitozzi

Hanna Öberg führt Schwedens Doppelsieg im Einzel an

Beim vierten Bewerb der Biathlon-WM in Oberhof hat sich Schweden einen Doppelsieg am Mittwoch geholt: Hanna Öberg triumphierte trotz eines Fehlschusses in 43:36,1 Minuten zum zweiten Mal nach 2019, diesmal 10,3 Sekunden vor ihrer fehlerfreien Landsfrau Linn Persson. Die Italienerin Lisa Vittozzi (+28 Sek./1) holte Bronze.

Vitozzi hat für Italien die zweite Medaille in Oberhof, nach Silber in der Mixed-Staffel, eingefahren. Für sie persönlich war es nicht nur das zweite Edelmetall, sondern in erster Linie ein sagenhaftes Comeback, berichtet SportNews.bz. Am Wochenende lag sie noch mit Fieber und Halsschmerzen im Bett.

Für Dorothea Wierer war lange Zeit eine Medaille ebenfalls in Reichweite. Sie leistete sich im ersten Liegendschießen einen Fehler, biss dann aber auf die Zähne und hielt sich lange Zeit in der virtuellen Spitzengruppe. Beim letzten Stehendanschlag schoss die Niederrasnerin allerdings gleich drei Patronen neben das Ziel, womit sie sich alle Chancen auf eine Spitzenplatzierung nahm. Am Ende belegte sie den 15. Platz.

Zdouc, in der Verfolgung am Sonntag 43., trat diesmal aus dem Schatten ihrer Teamkolleginnen und brachte sich nur mit ihrem einzigen Fehlschuss an diesem Tag, beim dritten Schießen, um eine Top-Ten-Platzierung. 3:19,2 Minuten fehlten ihr letztlich auf Siegerin Öberg. “Für das gibts keine Worte”, sagte Zdouc im ORF. “Mit einem Fehler kann ich mir heute nichts vorwerfen. Das ist schon cool, ich schöpfe viel Selbstvertrauen für die restliche Saison”, erklärte die Kärntnerin nach ihrem besten Saisonergebnis.