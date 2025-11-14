Aktuelle Seite: Home > Sport > WM-Gold für Alexander Schmirl im Kleinkaliber-Bewerb
Zweites WM-Gold für Schmirl

WM-Gold für Alexander Schmirl im Kleinkaliber-Bewerb

Freitag, 14. November 2025 | 10:18 Uhr
Zweites WM-Gold für Schmirl
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Der Niederösterreicher Alexander Schmirl hat bei der WM der Sportschützen in Kairo im nicht-olympischen Kleinkaliber-Bewerb 50 m liegend Gold geholt. Der Dreistellungskampf-Weltmeister von 2023 gewann am Freitag mit 629,1 Ringen vor den Schweizern Jan Lochbihler (628,1) und Fabio Wyrsch (628,0). Der 36-Jährige sorgte für die zweite Medaille Österreichs bei den Titelkämpfen in Ägypten, zum Auftakt hatte Sylvia Steiner mit der 50-m-Pistole Bronze erobert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
63
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
55
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
45
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Italien senkt die Einkommensteuer
Kommentare
45
Italien senkt die Einkommensteuer
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
39
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Anzeigen
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 