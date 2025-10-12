WM-Ticket sehr nahe für Niederländer nach 4:0 gegen Finnen

Von: apa

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft ist dem Ticket für die WM 2026 in Nordamerika ganz nahe gerückt. Die weiter unbesiegten “Oranjes” setzten sich am Sonntag in Amsterdam gegen Finnland mit 4:0 durch, fixierten den fünften Sieg im sechsten Spiel und bauten den Vorsprung auf Polen und die Finnen in der Quali-Gruppe G vorerst auf sechs Punkte aus. Tschechiens Hoffnung auf Platz eins in Pool L ist nach einer 1:2-Blamage auf den Färöer quasi dahin.

Die Niederländer dominierten in der Johan Cruijff Arena das Geschehen. Donyell Malen rechtfertigte seinen Einsatz von Beginn an mit einem Treffer von der Strafraumgrenze (8.), Virgil van Dijk legte per Kopf nach einer Freistoßflanke schnell das 2:0 (17.) nach. Noch vor der Pause machte Memphis Depay mit einem verwandelten Handelfmeter (38.) alles klar. Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Finnen nicht zulegen, wenig überraschend fiel deshalb ein weiteres niederländisches Tor. Cody Gakpo traf via Innenstange (84.) und sorgte für den Schlusspunkt.

Ebenfalls noch ungeschlagen ist in der Gruppe C Schottland. Sieg Nummer drei in Form eines Heim-2:1 in Glasgow gegen das punktlose Schlusslicht Belarus fixierten Che Adams (15.) und Scott McTominay (84.). Auf den Färöer reichten den Gastgebern ebenfalls zwei Treffer für den Sieg. Hanus Sörensen (67.) und “Joker” Martin Agnarsson fixierten die Überraschung. Die Tschechen hatten zwischenzeitlich durch Wechselspieler Adam Karabec (78.) ausgeglichen. Trotz des vierten Erfolgs der Färöer wird es ziemlich sicher nur für Rang drei reichen, zumal die einen Zähler davor liegenden Tschechen zum Abschluss noch die leichte Aufgabe Gibraltar, das noch ohne Punkt ist, vor der Brust haben.