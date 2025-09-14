Aktuelle Seite: Home > Sport > WM-Titel über 100 m an Jefferson-Wooden und Seville
WM-Titel über 100 m an Jefferson-Wooden und Seville

Sonntag, 14. September 2025 | 15:43 Uhr
APA/APA/AFP/JEWEL SAMAD
Von: apa

Die US-Amerikanerin Melissa Jefferson-Wooden und Oblique Seville aus Jamaika haben am Sonntag mit Topzeiten die 100-m-Rennen der Leichtathletik-WM in Tokio gewonnen. Jefferson-Wooden triumphierte mit der viertschnellsten Marke der Geschichte von 10,61 Sekunden vor der Jamaikanerin Tina Clayton (10,76) und Olympiasiegerin Julien Alfred aus St. Lucia (10,84). Seville siegte in 9,77 vor Landsmann Kishane Thompson (9,82) und dem US-Amerikaner Noah Lyles (9,89).

