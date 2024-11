Wölfe finden auch gegen Wien nicht aus dem Tief

Von: ka

Bruneck – Der HCP will nach einer verkorksten Woche gegen den „Lieblingsgegner“ Vienna Capitals auf die Siegerstraße zurückkehren. Coach Jason Jaspers hat nach drei Niederlagen die Angriffsreihen umgekrempelt, in der ersten Linie stürmen Petan – Frycklund – Purdeller, in der zweiten Linie Lacroix – Findlay – Akeson und in der dritten Angriffsformation Mantinger, Coulter und Gschliesser, lediglich die vierte Linie bleibt unverändert. In der Verteidigung pausiert heute Gustav Bouramman, das Tor hütet erstmals in der Intercable Arena Eddie Pasquale. Auch bei den Wienern gibt es einen neuen Mann zwischen den Pfosten, ECHL-Neuzugang Peyton Jones gibt sein Debüt für die Caps.

Das Spiel beginnt verhalten, in der 4. Minute vergibt Traversa bei einem guten shift der vierten Linie knapp vor Jones eine gute Einschussmöglichkeit, in der Folge sind jedoch die Wiener das aktivere Team. In der 9. Minute muss Eddie Pasquale erstmals sein ganzes Können zeigen, als er bei einer guten Gelegenheit von Cramarossa aus kürzester Distanz akrobatisch rettet. In der elften Minute zieht Böhm bei viel Verkehr vor dem HCP Tor von der blauen Linie ab, Pasquale springt der Puck aus der Fanghand und Kromp erzielt per Abstauber das 1:0 für die Gäste. Die Wölfe haben weiterhin Mühe in die Gänge zu kommen, erst drei Minuten vor Schluss setzt Coulter einen Schuss aus dem slot knapp am Caps Kasten vorbei und kurz darauf kann Mantinger direkt vor dem Gästetor Jones auch in drei Versuchen nicht überwinden. Kurz vor der ersten Sirene versucht es Findlay noch vom linken Bullykreis, aber Jones hält erneut sicher.

Auch im zweiten Drittel warten die HCP Fans vergeblich auf einen Sturmlauf des Heimteams, die Wölfe tun sich gegen verbissen kämpfende Wiener extrem schwer im Spielaufbau und bringen nach vorne wenig zustande, die einzig nennenswerte Chance vergibt in der 32. Minute Cedric Lacroix nach schönem Querpass von Akeson, er scheitert jedoch wieder einmal am glänzend reagierenden Peyton Jones im Tor der Wiener. Auch auf der Gegenseite fehlen in einem langweiligen Drittel die großen Torchancen, es bleibt somit beim 0:1 nach 40 Minuten.

Zum Leidwesen der Zuseher geht es auch im Schlussdrittel in derselben Tonart weiter, dem HCP will nichts gelingen und er findet gegen keineswegs überragende aber aufopferungsvoll kämpfende Wiener einfach kein Rezept. Selbst im einzigen Powerplay für die Hausherren bringen die Wölfe keine einzige Torchance zustande, im Gegenteil, bei einem Konter über Wallner bewahrt nur ein souveräner Pasquale den HCP vor dem 0:2. Auch der 6. Feldspieler 2 Minuten vor Spielende bringt nicht die erhoffte Wende und so steht der HCP zum vierten Mal in Folge mit leeren Händen da.

Weiter geht es am Sonntag um 17.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel in Klagenfurt, ehe es am Mittwoch um 19.45 Uhr zum mit Spannung erwarteten ersten Heimduell gegen den Erzrivalen Asiago kommt.

HC Pustertal – spusu Vienna Capitals 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Referees: M. NIKOLIC, STERNAT, Mantovani, Sparer | Zuschauer: 2.118

Goal VIC: Kromp C. (11.)