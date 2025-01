Wölfe gehen in Asiago unter

Von: ka

Asiago – Zwei Tage nach dem Heimspiel gegen Linz ist der HCP in Asiago zu Gast. Die schwer angeschlagenen Gastgeber (16 Niederlagen in Folge) müssen dabei auf Fazio, Gazzola, Fram, Marchetti, Moncada, Miceli und Moutrey verzichten. Auch Wölfe-Coach Jaspers hat einige verletzungsbedingte Absenzen zu beklagen: zu Traversa und Svedberg gesellen sich Gschliesser und Osmanski. Obwohl dadurch zwei Ausländerpositionen unbesetzt bleiben, erhält auch Pasquale eine Pause und Bernard das Vertrauen im Tor.

Die Wölfe sind von Beginn an hellwach und decken Asiago-Goalie Kaarlehto mit Schüssen ein; große Möglichkeiten bleiben aber aus. Besser machen es die Stellati: nach einem erfolgreich geblockten Schuss entwischen Turnbull und Ierullo im 2-auf-1-Konter und Turnbull schließt erfolgreich zum 1:0 ab (9. Min.). Nun fassen die Hausherren neuen Mut, und als Cairns nach 12 Minuten einfach mal draufhält, zappelt der Puck im Kreuzeck und es steht 2:0. Es ist der erste Treffer im 39. Spiel für den kanadischen Defensivverteidiger. Damit nicht genug. In der 15. Spielminute bekommen die Wölfe den Puck nicht aus der Defensivzone und Kaspick gelingt mit einem Schuss aus spitzem Winkel das 3:0. Wenig später verhindert der Innenpfosten (Wristshot Turnbull) einen vierten Gegentreffer und so geht es mit einem Dreitorerückstand zum ersten Pausentee.

Nach der Kabinenpredigt kommen die Wölfe mit viel Schwung zurück aufs Eis und schnüren die Gastgeber förmlich in ihrem Drittel ein. Die besten Chancen finden Frycklund (23.), der Kaarlehto zu einer unorthodoxen Parade zwingt, und Zanatta (25.), der aus aussichtsreicher Position verzieht, vor. Danach verflacht die Partie etwas und Asiago prüft mit einigen Abschlüssen den inzwischen im Wölfetor stehenden Pasquale. Nach 31 Minuten fällt endlich der ersehnte Anschlusstreffer – Coulter erzielt mit einem satten Schuss ins lange Eck das 3:1. Keine Minute später hat Andersen nach Zuckerpass von Purdeller völlig freistehend das 3:2 auf dem Schläger, scheitert aber am Asiago-Goalie. Nachdem die Wölfe eine Unterzahl unbeschadet überstanden haben, rettet Pasquale zuerst mit einem Big Save gegen Turnbull, und kurz vor Drittelende schlagen die Stellati doch noch einmal zu: der entfesselte Turnbull setzt sich auf der linken Seite durch und Asiagos Topscorer Gennaro lenkt den Querpass genau ins Kreuzeck – 4:1 nach 39 Minuten.

Das Schlussdrittel beginnt so wie beiden ersten: mit Sturmläufen der Wölfe und Schüssen aus allen Lagen. Und auch der Output ist derselbe, nämlich null Tore. Die Strafe folgt bei Fuß. Andersen verliert unbedrängt hinter dem eigenen Tor die Scheibe, Turnbull bedankt sich und bedient Gennaro, der nur noch einschießen braucht – 5:1 nach 46 Minuten. Damit ist die Suppe gegessen. Einziger Höhepunkt des Restdrittels ist ein Pfostentreffer von Lobis, doch auch Ergebniskosmetik will an diesem gebrauchten Abend nicht mehr gelingen. Somit fahren die Wölfe mit 0 Punkten nach Hause; durch den gleichzeitigen Sieg von Wien gegen Innsbruck ist zudem der Vorsprung auf Platz 10, den die Capitals innehaben, auf 1 Punkt geschrumpft.

Am Sonntag um 18:00 Uhr trifft der HCP in Bruneck auf den VSV. Die Villacher sind nach 4 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen auf Platz 7 abgerutscht und benötigen jeden Punkt, um im Rennen um die direkte Playoffqualifikation zu bleiben.

Migross Supermercati Asiago Hockey – HC Pustertal 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Referees: SCHAUER, STERNAT, Pardatscher, Rigoni. | Zuschauer: 1.719

Goals ASH: 1:0 Turnbull C. (9.), 2:0 Cairns M. (13.), 3:0 Kaspick T. (15.), 4:1 Gennaro M. (39.), 5:1 Gennaro M. (47.)

Goal HCP: 3:1 Coulter T. (31.)