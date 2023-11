Wölfe kehren gegen zahnlose Haie auf die Siegerstraße zurück

Bruneck – Die Innsbrucker Haie liegen in der Tabelle einen Platz hinter den Wölfen auf Rang 7 und sind damit voll im Rennen um die direkte Playoff-Qualifikation. Die Wölfe ihrerseits wollen nach vier Niederlagen in Folge wieder auf die Siegerstraße zurückkehren und sich ebenfalls in den Playoff-Rängen festsetzen. Trainer Tomek Valtonen muss auch heute wieder auf einige Spieler verzichten (Berger, De Lorenzo, Catenacci, Schofield, Atwal). Zwischen den Pfosten steht heute Jacob Smith.

Die Wölfe starten mit viel Kampfgeist in die Partie und machen den Gästen aus Nordtirol mit aggressivem Forechecking und viel Körpereinsatz das Leben schwer. Immer wieder tauchen die Wölfe gefährlich vor HCI-Goalie Evan Buitenhuis auf, kurz nach dem ersten Powerbreak hat Matthias Mantinger im Slot das 1:0 auf dem Schläger. Auch in der Folge brechen die HCP-Cracks immer wieder bevorzugt über den linken Flügel in das Innsbrucker Verteidigungsdrittel ein. Auf der Gegenseite bekommt Jake Smith im Brunecker Tor noch nicht viel zu tun. Doch wie schon in den vergangenen Spielen kann der HC Pustertal seine optische Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Dies ändert sich jedoch in der 14. Spielminute, nach einem schnell vorgetragenen Angriff trifft Mantinger nach Zuspiel von David Morley zur 1:0-Führung. Dieser Treffer gibt den HCP-Cracks ordentlich Selbstvertrauen. Gut zwei Minuten vor Drittelende überlistet Jason Akeson die Nordtiroler Hintermannschaft, Evan Buitenhuis muss weit aus seinem Kasten, um das 2:0 zu verhindern. Siebzehn Sekunden vor der Drittelsirene wird Corey Mackin von den Pusterer Verteidigern sträflich allein gelassen, Jake Smith muss einen Big Save auspacken, um den Ausgleich der Haie zu verhindern.

Nach einem Wechselfehler der Wölfe in den letzten Sekunden des ersten Drittels kommen erstmals in dieser Partie die Special Teams zum Einsatz. Nach einem nicht geahndeten hohen Stock von Green muss Joel Messner kurz vom Eis, was dem Unterzahlspiel der Wölfe aber keinen Abbruch tut. Nach Ablauf der Strafe setzen die Hausherren ihre rollenden Angriffe fort, ein Angriff von Zach Sill in der 26. Spielminute endet leider am aufmerksamen Buitenhuis. Auf der Gegenseite wird die zweite Reihe der Innsbrucker Haie zweimal gefährlich, beide Schüsse der HCI-Forwards segeln jedoch weit über das Gehäuse von Jake Smith. Mitte des zweiten Drittels wird es kurz still in der Intercable Arena, als Alex Petan nach einem regelwidrigen Check minutenlang liegen bleibt und schließlich humpelnd das Spielfeld verlassen muss. Das folgende Überzahlspiel bringt den Wölfen nichts ein. Auch in der Folge haben die Wölfe zahlreiche hochkarätige Chancen, z.B. kann Andergassen den am Boden liegenden Buitenhuis nicht überwinden. Auch ein schöner Querpass von Akeson findet keinen Abnehmer. Die mangelnde Chancenauswertung wird den Schwarz-Gelben in einer kurzen Druckphase der Innsbrucker Haie beinahe zum Verhängnis, doch die Pusterer Abwehr kann den umkämpften Puck aus der Gefahrenzone befördern. Auch bei einem Pfostenschuss von Nathanael Halbert haben die Hausherren das nötige Quäntchen Glück. Eben jener Halbert wandert kurz vor der zweiten Sirene auf die Strafbank, nachdem er einen Konter der Schwarz-Gelben nur mit einem Foul stoppen kann.

Der Schlussabschnitt beginnt mit einem Überzahlspiel für die Wölfe. Zunächst vergibt Petan im Slot vor dem offenen Tor, wenig später macht Jason Akeson mit einem lässigen Schlenzer alles klar – es steht 2:0 für den HCP! Die Hausherren haben nun endgültig Oberwasser, die Gäste aus der Nordtiroler Landeshauptstadt haben dem wenig entgegenzusetzen, mit einer Strafe nach einem Wechselfehler schwächen sich die Haie zudem selbst. Einen Schuss von Morley vom linken Bullykreis kann Buitenhuis nur mit vollem Körpereinsatz abwehren, auf der Gegenseite vereitelt Jake Smith einige Angriffsversuche der Gäste mit guten Reflexen. Als Christian Kasastul nach einem nicht regelkonformen Check in die Kühlbox muss, schöpfen die Innsbrucker Haie neue Hoffnung. Doch der HC Pustertal, der nicht ohne Grund über das beste Penaltykilling der Liga verfügt, macht alle Bemühungen der Nordtiroler zunichte. Nach einem Timeout macht Evan Buitenhaus einem sechsten Feldspieler Platz, doch der kanadische Goalie muss nach einer 2+2-Strafe gegen Green (Hoher Stock) sofort wieder auf seinen Posten. Damit ist die Schlussoffensive der Tiroler abgeblasen und die Wölfe spielen die verbleibende Zeit souverän herunter. Mit Standing Ovations wird die schwarz-gelbe Formation vom Publikum gefeiert.

Nun wartet auf den HC Pustertal am Sonntag noch ein letzter Kraftakt auswärts in Ljubljana, ehe es in die Länderspielpause geht. Nach der Pause wartet mit den Black Wings Linz ein weiterer direkter Tabellennachbar, bevor am 19. November beim nächsten Heimspiel der Wölfe der aktuelle Tabellenzweite EC VSV in der Intercable Arena gastiert.