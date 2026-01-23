Aktuelle Seite: Home > Sport > Wölfe müssen sich den Capitals beugen
Knappe 3:4-Niederlage in Wien

Wölfe müssen sich den Capitals beugen

Freitag, 23. Januar 2026 | 22:59 Uhr
621455894_1305050611656471_673677767034213386_n
Facebook/HC Pustertal
Von: ka

Wien – Erste Etappe des Auswärtstrips in den Osten ist am Freitag Wien. Die Vienna Capitals stecken mitten im Kampf um einen der Pre-Playoff-Plätze und sind auf jeden Punkt angewiesen. Coach Jaspers muss wie schon gegen den KAC auf Cole Bardreau verzichten und vertraut auf dasselbe Lineup wie zwei Tage zuvor. Bei Wien kehrt Gregoire nach wochenlanger Verletzungspause wieder aufs Eis zurück, auch die zuvor lange ausgefallenen Wraneschitz und Peeters stehen wieder im Aufgebot.

Der HCP startet verhalten in die Partie und gerät früh unter Druck. In der ersten Unterzahl nutzt der Gegner seine Überlegenheit konsequent aus und geht durch Grégoire mit 1:0 in Führung. Die Caps bleiben spielbestimmend und legen in der 9. Minute nach, als erneut Grégoire nach einem Fehler im eigenen Drittel zum 2:0 trifft. In dieser Phase hält Rabanser mit wichtigen Paraden den Rückstand in Grenzen. Trotz geringer Spielanteile meldet sich der HCP zurück: Ticar trifft aus dem linken Bullykreis zum 1:2, nachdem Cowley die Scheibe durchrutschen lässt. Kurz darauf liegt der Ausgleich in der Luft, doch Mantinger scheitert nach starkem Antritt an der Stange, ehe im Gegenzug auch auf der anderen Seite das Aluminium rettet. In der Schlussphase des Abschnitts erhöhen die Caps nochmals den Druck, Rabanser bleibt jedoch aufmerksam, ehe der HCP durch eine weitere Strafe gegen Ticar erneut in Unterzahl gerät. Diese überstehen die Wölfe unbeschadet, und so geht es mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Der HCP kommt im zweiten Drittel zwar engagierter aus der Kabine, ist über weite Strecken aber weiter unterlegen und hat wenig Spielanteile. Die Caps kontrollieren das Geschehen und setzen sich mit Fortdauer des Spiels immer wieder im Drittel der Wölfe fest. Rabanser hält mit mehreren starken Paraden dagegen, ist beim 3:1 jedoch machtlos: Nogier trifft nach Vorarbeit von Bourque von der blauen Linie (36.). Nach diesem Treffer zeigt der HCP eine starke Reaktions-Phase, erhöht spürbar das Tempo und kommt zu guten Möglichkeiten, unter anderem durch Purdeller aus kurzer Distanz, findet aber stets in Cowley seinen Meister. In der Schlussphase übernehmen die Wiener wieder mehr Kontrolle, sodass der HCP ohne weiteren Treffer in die zweite Pause geht.

Im dritten Drittel startet der HCP stark und zeigt sofort, dass er das Spiel noch nicht aufgegeben hat. Bowlby trifft nach schöner Einzelaktion über Cowleys Schulter zum 3:2-Anschluss, kurz darauf erzielt Ticar aus dem linken Bullykreis den Ausgleich zum 3:3. Die Puschtra sind nun am Drücker und haben das Momentum, doch die Caps halten mit entschlossener Defensive dagegen. In der 50. Minute gelingt den Gastgebern dann wieder die Führung: Vey stochert einen abgewehrten Schuss von Hackl zum 4:3 ein. In der Schlussphase werfen die Wölfe alles nach vorne, nehmen früh den sechsten Feldspieler, doch die Caps verteidigen clever. Es brennt einige Male lichterloh vor Cowley, doch der Ausgleich gelingt nicht mehr. Am Ende sichern sich die Caps einen knappen 4:3-Sieg gegen den HCP.

Weiter geht es bereits morgen mit dem nächsten Auswärtsspiel. Um 17:30 Uhr sind die Wölfe in Székesfehérvár zu Gast und versuchen, das Punktemaximum aus Ungarn zu entführen.

Facebook/HC Pustertal

Vienna Capitals – HC Falkensteiner Pustertal 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Referees: SEEWALD E., STERNAT, Bedynek, Weiss
Goals VIC: 1:0 Gregoire J. (4./PP1), 2:0 Gregoire J. (9.), 3:1 Nogier N. (36.), 4:3 Vey L. (50.)
Goals HCP: 2:1 Ticar R. (11.), 3:2 Bowlby H. (43.), 3:3 Ticar R. (44.)

Bezirk: Pustertal

Bezirke

Pustertal

