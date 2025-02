Wölfe scheitern in Graz

Von: ka

Graz/Bruneck – Zwei Tage nach dem eindrucksvollen Derbysieg reisen die Wölfe nach Graz, wo für die 99ers alles auf dem Spiel steht – mit einem Sieg können diese den direkten Playoffeinzug fixieren. Coach Jaspers muss auf mehrere angeschlagene Spieler verzichten, sodass der HCP nur mit sechs Ausländern antritt. Dafür erhalten die Rittner Manuel Öhler und Alan Lobis sowie Leonhard Hasler die Chance, sich zu beweisen.

Gegen das Starensemble spielen die Wölfe von Beginn an mutig mit und setzen immer wieder gefährliche Konter. Die erste nennenswerte Gelegenheit gehört Zanatta, der in der 5. Minute Wieser im Tor der Hausherren prüft. Kurz darauf vergibt Ticar auf der Gegenseite eine große Möglichkeit, als er einen Rebound über das Gehäuse hebt (6. Minute). Die beste Chance des ersten Drittels hat schließlich Ganahl, der alleine vor Bernard auftaucht, doch der HCP-Goalie pariert stark (11. Minute). Danach bleibt das Spiel von einer konzentrierten Defensivarbeit auf beiden Seiten geprägt, sodass es torlos in die erste Pause geht.

Kaum ist das zweite Drittel angepfiffen, muss Glira nach 23 Sekunden wegen hohen Stocks auf die Strafbank. Obwohl die Wölfe in Unterzahl gut verteidigen, schlägt es in letzter Sekunde des Powerplays ein: Ganahl bringt die Scheibe scharf vors Tor, wo Roy zum 1:0 für die 99ers einschiebt (23. Minute). In der Folge verliert das Spiel etwas an Struktur, klare Kombinationen sind selten. Nach 27 Minuten trifft Kainz die Außenstange, eine Minute später prüft Bouramman Wieser mit einem gefährlichen Schuss. Auch in einer weiteren Überzahlsituation für Graz (Strafe gegen Traversa) bleibt der HCP stabil und ist sogar über Frycklund und Zanatta beinahe mit einem Shorthander erfolgreich. So geht es mit einem knappen Rückstand in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel drücken die Hausherren auf die Entscheidung. Und diese gelingt auch: nach einem Scheibenverlust des HCP in der Offensivzone kontern die 99ers blitzschnell, Neuzugang Harper setzt Ganahl in Szene und der Ex-KACler tunnelt Bernard zum 2:0 (44. Min.). Wenig später hat Mantinger den Anschlusstreffer auf dem Schläger (46. Min.). Danach ist die Luft etwas draußen; Graz spielt nun ohne Druck, und beim HCP schwinden die Hoffnungen auf einen Punktgewinn. Bernard kann sich bei mehreren Abschlüssen der 99ers auszeichnen, ein weiteres Unterzahlspiel wird ohne Probleme überstanden. In der 56. Minute erhöht Ticar per Rebound noch auf 3:0 und damit bleiben die drei Punkte in der Steiermark.

Am Freitag müssen die Wölfe noch zum letzten Spiel des Grunddurchgangs nach Klagenfurt zum KAC, und erst nach diesem Spiel wird feststehen, auf wen der HCP in den Pre-Playoffs treffen wird. Vor dem letzten Spieltag können dies noch Ljubljana, Villach, Graz, Linz oder Fehervar sein. In den Preplayoffs müssen die Wölfe zuerst am Sonntag, 23. Februar, auswärts antreten, bevor es am Dienstag, 25. Februar, zum Rückspiel in der Intercable Arena kommt.

Moser Medical Graz99ers – HC Pustertal 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Referees: STERNAT, ZRNIC, Bärnthaler, Nothegger

Tore Graz: Roy (23.), Ganahl (44.), Ticar (56.)