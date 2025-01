Xaver Schlager fällt mit Knieproblemen aus

Von: apa

RB Leipzig muss im Fußball-Bundesligaspiel am Mittwoch beim VfB Stuttgart auf Xaver Schlager verzichten. Der ÖFB-Teamspieler laboriert an Problemen mit seinem linken Knie, dessen Kreuzband erst im vergangenen Mai gerissen ist. Diesmal soll es sich aber um keine langwierige Verletzung handeln, betonte Leipzig-Trainer Marco Rose. Schlager erlitt die Blessur in einem Testspiel bei einem Schlag aufs Knie.

Laut ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zog sich der Oberösterreicher “wohl ein Knochenödem” zu. Die Bänder seien “Gott sei dank im Moment heile. Er wird eventuell schon das eine oder andere Spiel ausfallen”, berichtete Rangnick im ORF-Interview.