Xaver Schlager muss nach Eingriff am Knie wieder pausieren

Von: apa

Xaver Schlager wird RB Leipzig erneut länger fehlen und damit auch bei Österreichs Nationalteam im Play-off der Nations League im März nicht dabei sein. Rund sechs Wochen muss Österreichs Teamspieler pausieren, nachdem er sich in dieser Woche aufgrund anhaltender Kniebeschwerden einem “minimalen Eingriff” unterziehen musste, wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab. Schlager werde erst nach der Länderspielpause Ende März wieder zur Verfügung stehen.

Der nach einem Kreuzbandriss im November auf den Platz zurückgekehrte Oberösterreicher hatte sich in einem Testspiel zu Jahresbeginn am linken Knie verletzt. Aufgrund der erneuten Probleme verpasste der 43-fache Internationale bisher alle Pflichtspiele der Leipziger im neuen Jahr. Wie das Fachmagazin Kicker berichtete, wurde bei einer Nachuntersuchung in der vergangenen Woche festgestellt, dass sich Flüssigkeit im lädierten Knie gebildet hatte.

Österreichs Team trifft im Play-off um den Aufstieg in die Liga A der Nations League auf Serbien. Das Hinspiel der Relegation bestreitet die ÖFB-Auswahl am 20. März zu Hause, das Rückspiel folgt am 23. März.