Aktuelle Seite: Home > Sport > Yamal aus Spaniens Teamcamp entlassen – Verband verärgert
Dienstag, 11. November 2025 | 13:09 Uhr
APA/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV
Von: APA/Reuters

Lamine Yamal wird Spaniens Fußball-Nationalmannschaft in den abschließenden Spielen der WM-Qualifikation nicht zur Verfügung stehen. Barcelonas Jungstar wurde am Dienstag aus dem Teamcamp entlassen, nachdem er sich am Vortag einer Behandlung an seiner lädierten Leiste unterzogen hatte. Das offenbar nicht angekündigte Vorgehen von Yamal und dem FC Barcelona zog Kritik des spanischen Fußballverbandes RFEF nach sich.

Der 18-jährige Angreifer laboriert schon länger an Leistenbeschwerden und versäumte in den vergangenen Wochen bereits fünf Spiele in der Liga sowie in der Champions League. Am Sonntag stand er beim 4:2 von Barcelona in Vigo auf dem Rasen. Wie der RFEF bekannt gab, wurde der medizinische Betreuerstab des Verbandes über Einzelheiten des Eingriffs erst am späten Montagabend informiert. Zum Wohle der Gesundheit des Spielers habe man entschieden, diesen aus dem Aufgebot zu entlassen.

Spanien trifft am Samstag und kommenden Dienstag auf Georgien und die Türkei. Die Gruppe führt der Europameister aktuell an. Barcelona hatte im September den Verband kritisiert, nachdem Yamal laut Ansicht der Katalanen trotz seiner Blessur im Team eingesetzt wurde.

