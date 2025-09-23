Aktuelle Seite: Home > Sport > Zadrazil bei Bayern-Liga-Sieg mit Knieverletzung früh out
Zadrazil bei Bayern-Liga-Sieg mit Knieverletzung früh out

Dienstag, 23. September 2025 | 20:09 Uhr
Von: apa

Sarah Zadrazil hat sich am Dienstag eine Verletzung im linken Knie zugezogen. Die Mittelfeldspielerin konnte im Liga-Schlager ihres FC Bayern gegen den SC Freiburg schon in der Anfangsphase nur mit Unterstützung und humpelnd den Platz verlassen. Untersuchungen am Mittwoch sollen Klarheit bringen, wie lange die 32-Jährige ausfallen wird. Eine schwere Verletzung wäre auch für das ÖFB-Team, das Ende Oktober im Nations-League-Play-off auf Tschechien trifft, ein Tiefschlag.

Zadrazil wurde schon in der 12. Minute ausgetauscht, nachdem sie zuvor mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Platz gelegen war. Kurz danach traf Vanessa Gilles zum 1:0 (16.). Lena Oberdorf (63.), Lea Schüller (80.) und Klara Bühl (90.) machten alles klar und fixierten den achten Ligaheimsieg gegen Freiburg in Folge. Katharina Naschenweng saß nur auf der Bank, Barbara Dunst ist noch immer in der Reha nach ihrem Kreuzbandriss.

Die Münchnerinnen, die zuletzt nur 0:0 gegen Carl Zeiss Jena gespielt hatten, stießen die Freiburgerinnen von der Tabellenspitze und hängten sie um drei Punkte ab. Bei den Verliererinnen stand Nicole Ojukwu, die zuletzt beim 6:2 gegen den HSV ihren ersten Saisontreffer erzielt hatte, in der Startelf. In der 61. Minute kam für sie ihre ÖFB-Kollegin Lisa Kolb in die Partie.

