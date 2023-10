Zahlreiche Südtiroler Triumphe in Padua

Bozen – In Montagnana ging der erste von drei Läufen zur Motocross-Dreivenetien-Meisterschaft über die Bühne. Gleichzeitig wurde dieses Rennen als fünfter Lauf zur Regionalmeisterschaft gewertet.

Tagessiege in der Provinz Padua feierten Liam Pichler und Norbert Lantschner. Pichler setzte sich in der Junior-85-Klasse durch, Lantschner war einmal mehr in der Open-Master-Kategorie eine Klasse für sich. Der Brixner Lukas Messner belegte bei den Senior 85 Platz zwei. Aufs „Stockerl“ schafften es auch Elia Fulco (Junior 85) und der Meraner Moritz Flarer (Expert MX2), die sich jeweils den dritten Platz holten. Knapp am Podest vorbeigeschrammt ist hingegen Flarers Teamkollege Jakob Gampenrieder, der sich bei den Cadetti 65 mit Position vier zufriedengeben musste.

Südtirol stellte außerdem sechs Regionalmeister: Lantschner, Fulco und Flarer standen in ihren Kategorien ganz oben auf dem Siegertreppchen. Gleich wie Maximilian Rabensteiner (Senior 85), Manuel Ploner (Challenge MX2) und Georg Falser (Fast MX2).

Fahrzeugausstellung in Bozen

Anlässlich des nationalen Tages historischer Fahrzeuge organisierte das FMI-Landeskomitee und das Veteran Car Team vor kurzem auf dem Waltherplatz in Bozen ein Treffen für jung und alt.

Stefano Arleoni, Prüfer des historischen FMI-Registers, die beiden Referenten Silvio Danieli und Roberto Bicciato sowie die Verantwortlichen vom Vespa Club Bozen und des Veteran Car haben auf dem Waltherplatz in Bozen dieses tolle, hochinteressante Event aus der Taufe gehoben.

Dabei kamen alle Schaulustigen auf ihre Kosten. Ausgestellt wurden einige äußerst wertvolle und seltene Exemplare, wie z.B. eine Militärversion der Moto Guzzi GT17, eine Moto Guzzi Alce Sildecar auf dem Jahre 1944, eine Moto Guzzi 500 GTV (Straßenmiliz-Version) sowie eine Bianchi MT 61 aus den 60er-Jahren. Außerdem gab es verschiedene Vespa-Modelle zu sehen, darunter eine Erst-Version-Vespa mit dem Kennzeichen „Bozen 1950“. Ins Auge stachen, neben einer Harley Davidson XLCR 1000 (1978), auch mehrere Moto Guzzi Super Alce (1947) und eine Moto Guzzi, die von Richard Prossliner von St. Christina in Gröden bis zur Vittorio-Veneto-Kaserne transportiert wurde.

Zahlreiche Zuschauer wollten sich diese wunderschönen, historischen Fahrzeuge nicht entgehen lassen. Um 11.30 Uhr wurden die Motorräder und Autos vom Waltherplatz in die Vittorio-Veneto-Kaserne gebracht, wo sie dann dort ausgestellt werden durften.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Teilnehmer, an den Präsidenten des Veteran-Car-Teams Davide Brancalion für die Organisation, an den Kommandanten Nicola Grammatico sowie an den Generalbrigadegeneral Davide Pilatti, der uns freundlich aufgenommen hat. Ein großes Kompliment geht auch an den Präsidenten des Vespa Club Bozen, Loris Polato. Ein sehr gelungenes Event.

Südtirol überzeugt bei Regionentrophäe

Am vergangenen Wochenende war Castellarano Austragungsort der Junior-Regionen-Trophäe im Motocross. Mit dabei war auch eine kleine Südtirol-Auswahl.

Insgesamt 190 Piloten aus 19 verschiedenen Regionen waren in der Emilia Romagna vertreten. Die fünfköpfige Mannschaft der Provinz Bozen bildeten Jakob Gampenrieder (Cadetti 65), Elia Fulco und Liam Pichler (beide Junior 85) sowie Lukas Messner (Senior 85) und Dominik Varotto (125 Junior). Die Südtirol-Auswahl, die von FMI-Bozen-Vertreter Norbert Lantschner begleitet wurde, belegte den guten zehnten Rang. Den Sieg schnappten sich die Piloten aus der Lombardei.