Zehn Podestplätze in der Gesamtwertung für Karate Mühlbach

Von: mk

Mühlbach/Sedico – Gestern fand in Sedico im Belluno die abschließende Etappe eines dreiteiligen, interregionalen Karate-Turniers statt, an dem insgesamt rund 2.700 Athleten aus Nord-Ost-Italien teilgenommen haben – darunter 25 Athleten von Karate Mühlbach.

Bei jeder der drei Etappen, die rund einen Monat auseinanderliegen, sammeln die Athleten entsprechend ihrer Platzierung Punkte. Bei der dritten Etappe werden diese Punkte zusammengezählt und es entscheidet sich, wer das ersehnte Podest erklimmt. Der Wert dieses Turniers besteht folglich darin, dass die Athleten über Monate hinweg konstante Leistungen bringen müssen; sollten Athleten krankheits- oder verletzungsbedingt an einer der drei Etappen nicht teilnehmen können, so rückt die Chance auf das Podest in weite Ferne. „Verletzungen haben uns in dieser Saison schwer zugesetzt, sodass einige unserer Athleten am Ende nicht jene Platzierung erreicht haben, die sie sich verdient hätten“, so Trainer Martin Pezzei, der trotzdem zufrieden auf die Ergebnisse der drei Etappen schaut: In der Gesamtwertung konnte Karate Mühlbach drei Medaillen im Kata (Formwettkampf) und sieben Medaillen im Kumite (Zweikampf) für sich entscheiden. Eigens erwähnt sei, dass Laura Grünfelder im Kata bei allen drei Etappen Gold gewinnen konnte; im Kumite ist dies Julia Mair genauso souverän gelungen.

Ergebnisse der gestrigen dritten Etappe

KUMITE

Gold haben Maria Peintner und Julia Mair für sich entschieden, während Florian Fischnaller, Sophie Unterpertinger, Anna Gallmetzer und Ramón Motta Silber gewonnen haben. Bronze eroberten Lorenz Mantinger, Laura Peintner und Felix Oberhofer. Das Podest verpasst (jeweils mit Platz fünf) haben Jakob Silgoner und Madleen Unterhuber.

KATA

Gold gewonnen haben Laura Grünfelder und Sophie Unterpertinger. Silber ging an Tobias Erschbaumer, Bronze gewonnen haben Hannah Bruni, Greta Fischer und Emilia Bruni. Das Podest verpasst haben Aron Leitner (Platz 6) und Julia Mair (Platz 7); nicht für das Finale der besten acht qualifiziert haben sich: Linda Inkinen, Pia Putzer, Nina Seebacher, Jonas Malleier, Max Rigo, Anna Gallmetzer, Maria Peintner und Jasmin Kurtovic.

Resümee

Vier Gold-, fünf Silber- und sechs Bronzemedaillen sind ein Ergebnis, das die Erfolge der beiden vorausgehenden Etappen sogar übertroffen haben.

Gesamtwertung nach den drei Etappen

KUMITE

Gold gewonnen haben Julia Mair (Zöglinge, bis Grüngurt, +47kg) und Maria Peintner (Zöglinge, bis Grüngurt, -47kg); Silber ging an Anna Gallmetzer (Zöglinge, bis Grüngurt, -47kg), Felix Oberhofer (Zöglinge, bis Grüngurt, +60kg) und Lorenz Mantinger Mantinger (Senioren, Braun- und Schwarzgurte, -68kg); Bronze konnten Florian Fischnaller (Senioren, Braun- und Schwarzgurte, -74kg) und Sophie Unterpertinger (Junioren, Braun- und Schwarzgurte, +58kg) für sich entscheiden.

KATA

Gold gewonnen hat Laura Grünfelder (Anwärter, Grün- und Blaugurte), während Emilia Bruni (Zöglinge, Gelb- und Orangegurte) und Greta Fischer (Anwärter, Gelb- und Orangegurte) Silber für sich entscheiden konnten.

Resümee

In der Gesamtwertung ist Karate Mühlbach sowohl im Kumite als auch im Kata auf Platz 10 gekommen (im Kumite von insgesamt 34 Vereinen, im Kata von insgesamt 42 Vereinen. Damit blieb Karate Mühlbach hinter den eigenen Ansprüchen zurück, gleichzeitig bietet dies aber neue Motivation für die anstehenden Herausforderungen – allen voran der Italienpokal der FIK (Federazione Italiana Karate) am 31. Mai.