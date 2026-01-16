Zell am See kann im Topspiel bei Asiago die Playoffs fixieren

Von: mk

Vier Spiele stehen am Samstag in der Alps Hockey League auf dem Programm. Dabei kann sich mit Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären ein weiteres Team vorzeitig für die Playoffs qualifizieren. Gewinnt der Tabellendritte das Topspiel beim Viertplatzierten HC Migross Asiago, ist der Playoff-Einzug fix, doch selbst bei einer Niederlage kann es für Zell am See reichen. Auch der spielfreie Tabellenzweite KHL Sisak kann auf den Playoff-Zug aufspringen, muss dafür jedoch auf Niederlagen von gleich drei Teams hoffen. Zudem kommt es am Samstag zum Duell der Adler Stadtwerke Kitzbühel mit S.G. Cortina Hafro, der EC Bregenzerwald fordert den bereits für die Master Round qualifizierten Tabellenführer Red Bull Hockey Juniors und die Hockey Unterland Cavaliers treffen auf die Wipptal Broncos Weihenstephan. Sowohl für Kitzbühel, Bregenzerwald als auch Sterzing geht es dabei um äußerst wichtige Punkte im Kampf um die Top-5.

HC Migross Asiago ist nach seinem Triumph in der Serie A erstmals wieder in der Alps Hockey League gefordert. Am vergangenen Wochenende setzten sich die Italiener beim Final-4, das in der Olympiahalle in Mailand ausgetragen wurde, zunächst im Halbfinale gegen Cortina mit 2:1 durch, ehe ein fulminanter 8:3-Finalsieg über Ritten folgte. In der Alps Hockey League liegt Asiago aktuell auf Tabellenplatz vier, mit sieben Punkten Rückstand auf den Dritten EK Die Zeller Eisbären. Auf den Sechsten Kitzbühel beträgt der Vorsprung hingegen nur drei Zähler. Die bisherigen beiden Saisonduelle mit Zell am See waren jeweils eine knappe Angelegenheit, beide Male mit dem besseren Ende für die Eisbären (3:2/SO, 4:3).

Sollte Zell am See die Partie gewinnen – egal ob nach regulärer Spielzeit oder Verlängerung/Shootout – sind sie fix für die Playoffs qualifiziert. Bei einer Niederlage nach Overtime oder Shootout reicht es ebenfalls, wenn keines der drei folgenden Teams (Kitzbühel, Bregenzerwald, Sterzing) einen Sieg nach regulärer Spielzeit einfährt. Und selbst bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit können sich die Zeller Eisbären für die Playoffs qualifizieren, wenn keines der drei genannten Teams mindestens zwei Punkte holt.

Kitzbühel will mit neuem Head Coach die Top-5 fixieren

Rob Daum wurde unter der Woche als neuer Head Coach der Adler Stadtwerke Kitzbühel präsentiert. Der 67-Jährige, der in Österreich bereits die win2day ICE Hockey League-Teams aus Linz und Villach trainierte, ersetzt Danny Naud hinter der Bande. Mit 51 Punkten liegen die Adler als Sechster aktuell knapp außerhalb der Top-5. Der Rückstand auf den am Samstag spielfreien Fünften Rittner Buam SkyAlps beträgt aber lediglich einen Punkt. Gegner von Kitzbühel ist das strauchelnde S.G. Cortina Hafro, das wettbewerbsübergreifend die vergangenen sechs Spiele allesamt verloren hat. Am vergangenen Wochenende unterlagen sie im Serie A-Final-4 sowohl Asiago (1:2) als auch Sterzing (1:2/SO) nur knapp. Im direkten Vergleich mit Kitzbühel endeten beide bisherigen Saisonduelle mit 3:2-Siegen für das jeweilige Heimteam (3:2 KEC, 3:2/SO SGC).

Bregenzerwald fordert Spitzenreiter Salzburg

Tabellenführer Red Bull Hockey Juniors war diese Woche bereits am Mittwoch in Gröden im Einsatz und konnte mit einem 5:3-Erfolg als erstes Team die Playoffs fixieren. Nun gastieren die Salzburger erstmals in dieser Saison beim Tabellensiebten EC Bregenzerwald. Das erste Saisonduell fand in Salzburg statt, wo sich die Juniors klar mit 5:1 durchsetzten. Die Vorarlberger befinden sich weiterhin voll im Kampf um die Top-5. Aktuell beträgt ihr Rückstand auf Ritten vier Punkte, bei jedoch einer weniger ausgetragenen Partie. Die vergangenen beiden Spiele konnten die Wälder gewinnen, während auch die Juniors mit einer Zwei-Spiele-Siegesserie anreisen.

Sterzing peilt dritten Saisonsieg gegen Unterland an

Außerdem stehen sich am Samstag die Hockey Unterland Cavaliers und die Wipptal Broncos Weihenstephan gegenüber. Während der Tabellenachte Sterzing die Top-5 weiterhin im Blick hat – der Rückstand beträgt aktuell sieben Punkte, bei allerdings zwei weniger absolvierten Spielen als Ritten – ist Unterland abgeschlagenes Tabellenschlusslicht. Die Cavaliers konnten ihre vergangenen drei Partien nicht gewinnen. Sterzing unterlag hingegen am vergangenen Wochenende im Serie A-Final-4 zunächst im Halbfinale Ritten knapp mit 2:3, ehe im Spiel um Platz drei ein 2:1/SO-Erfolg gegen Cortina folgte. In der Alps Hockey League mussten sich die Broncos zuletzt in Bregenzerwald mit 2:3/OT geschlagen geben, zuvor feierten sie zwei Siege in Serie. Die ersten beiden Saisonduelle mit Unterland entschied Sterzing mit 2:1 und 5:3 für sich.

Spielfreies Sisak kann ebenfalls auf den Playoff-Zug aufspringen

Das spielfreie KHL Sisak kann sich ebenfalls für die Playoffs qualifizieren, wenn Kitzbühel und Bregenzerwald maximal einen Punkt holen und Sterzing nach regulärer Spielzeit verliert.

Alps Hockey League:

Sa, 17.01.2026:

19.00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: LAZZERI, VIRTA, Brondi, Fecchio

19.30 Uhr: Adler Stadtwerke Kitzbühel – S.G. Cortina Hafro

Referees: UNTERWEGER, WINKLER, Markizeti, Wucherer

19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – Red Bull Hockey Juniors

Referees: HOLZER, SPIEGEL, Divis, Strimitzer

20.00 Uhr: HC Migross Asiago – EK Die Zeller Eisbären

Referees: SNOJ, STEFENELLI, Miklic, Rivis

Alle Spiele werden live auf Valcome.TV übertragen.