Aktuelle Seite: Home > Sport > Ziel Play-offs: Pöltl und Raptors starten in NBA-Saison
Jakob Pöltl will mit Toronto endlich in die Play-offs

Ziel Play-offs: Pöltl und Raptors starten in NBA-Saison

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 12:08 Uhr
Jakob Pöltl will mit Toronto endlich in die Play-offs
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/COLE BURSTON
Schriftgröße

Von: apa

In der Nacht auf Donnerstag starten die Toronto Raptors mit Österreichs Basketball-Star Jakob Pöltl in Atlanta bei den Hawks in die neue NBA-Saison. Der Wiener geht in seine zehnte Saison in der stärksten Liga der Welt, nach sechs Jahren ohne Play-off-Teilnahme möchte der 30-Jährige endlich wieder die “Postseason” erreichen. “Ich spiele Basketball, um Spiele zu gewinnen. Und da ist es natürlich auch wichtig, in die Play-offs zu kommen”, meinte Pöltl in einer Medienrunde.

Der Center hofft, dass den Raptors heuer der nächste Schritt gelingt. “Im Endeffekt rede ich immer groß von Teamerfolg und Team-Basketball, aber die letzten Jahre war es doch eher ein Projekt, wieder aufzubauen. Und jetzt wird es Zeit, dass da auch mal wieder Ergebnisse daherkommen. Das ist nicht nur für mich als Spieler, sondern für uns als Mannschaft ganz klar, dass es so in diese Richtung gehen soll”, erklärte Pöltl, der im vergangenen Jahr “eine gute individuelle Saison” gespielt hat, Toronto aber nur 30 Siege in 82 Spielen gelangen.

Pöltl verwies darauf, dass man im Vorjahr eine sehr junge Mannschaft gewesen sei, die in der Sommerpause weitestgehend zusammengeblieben ist. Man habe ein weiteres Jahr Zeit gehabt, “wo wir auf unseren Spielstil aufbauen und zusammenwachsen konnten. Es wird nicht einfach, die Play-offs zu erreichen oder eine sehr gute Saison zu spielen, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Zeug dazu”. Die Stimmung und das Miteinander im Team passe jedenfalls. “Ich glaube, das ist eine unserer größten Stärken.”

“Es braucht Willen und ein Durchbeißen”

Dem Österreicher ist aber auch klar, dass die Raptors “etwas zu beweisen haben”. “Es wird kein einfacher Weg. Ich glaube, wir werden uns einige Spiele sehr hart erkämpfen müssen.” Man wolle eine intensive Spielweise auf den Platz bringen, der entscheidende Punkt sei, das konstant zu schaffen. “Es braucht Willen und ein Durchbeißen, weil es doch eine sehr lange Saison ist. Es gibt immer wieder Phasen in einer Saison, wo es Durchhänger gibt, wo man das Gefühl hat, dass die Energie nicht mehr so wirklich da ist.”

Da würde sich zeigen, welche Teams Play-off-tauglich sind und welche nicht. Apropos: Bei den Titelfavoriten schließt sich Pöltl der Mehrheit an. “Es werden die üblichen Verdächtigen sein. Ich glaube, dass Cleveland wieder sehr stark sein wird. Und am Papier: Oklahoma und Denver schauen schon sehr gut aus.” Die Vorbereitung ist unterdessen für Pöltl nicht optimal verlaufen, ein Nasenbeinbruch sowie Rückenbeschwerden machten dem 2,13-m-Hünen zu schaffen. Die Saison beginnt er mit einem Gesichtsschutz. “Ich werde die Maske noch ein, zwei Wochen tragen müssen.”

Seinen “30er” hat er vergangene Woche (15. Oktober) ohne große Party begangen. “Ich feiere meine Geburtstage eigentlich nicht groß. Aber was mich am meisten gefreut hat, dass ich doch eine größere Gruppe an Leuten zusammengebracht habe in Boston und wir da gemeinsam ein bisschen feiern konnten.” Diese Bescheidenheit zieht sich durch. “Im Endeffekt ist es Luxus, dass ich mir um viele Sachen keine Sorgen machen muss (…) Und wenn ich mir mal was gönnen will, was eher selten ist, dass ich die Möglichkeit dazu habe”, sagte Pöltl, der diese Saison 19,5 Millionen Dollar (16,7 Mio. Euro) verdient.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Kommentare
77
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Kommentare
52
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Heizen mit Holz… aber richtig!
Kommentare
31
Heizen mit Holz… aber richtig!
„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
Kommentare
30
„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
Busfahrer von italienischen Basketballfans getötet
Kommentare
30
Busfahrer von italienischen Basketballfans getötet
Anzeigen
Gruppe Santini
Gruppe Santini
80 Jahre Geschichte, Familie und nachhaltige Zukunft
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 