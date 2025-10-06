Aktuelle Seite: Home > Sport > Zukunftsplan für den Gsieser Tal Lauf
Langfristige Strategie bis 2030

Zukunftsplan für den Gsieser Tal Lauf

Montag, 06. Oktober 2025 | 14:16 Uhr
Langfristige Strategie bis 2030: Zukunftsplan für den Gsieser Tal Lauf
Newspower.it
Schriftgröße

Von: Ivd

Gsies/Bruneck – Unter dem Motto „One Idea, One Vision, Many Emotions“ blickt der traditionsreiche Gsieser Tal Lauf in die Zukunft. Der Vorstand um Präsident Walter Felderer hat gemeinsam mit lokalen Institutionen, Hoteliers und Tourismusvertretern bei einem Workshop in Bruneck die strategischen Ziele bis 2030 festgelegt.

Im Mittelpunkt stand die Frage: „Wo wollen wir 2030 stehen?“ Die Teilnehmenden definierten klare Schwerpunkte – von Nachhaltigkeit und Digitalisierung bis zur stärkeren Einbindung der örtlichen Tourismusorganisation Gsies/Welsberg/Taisten. Diese soll den Lauf künftig noch stärker in ihr Marketing aufnehmen, um die Bekanntheit der Region zu erhöhen.

Die Analyse zeigte, dass die bestehenden Infrastrukturen – Start- und Zielbereiche, Zelte und IT-Systeme – für rund 3.000 Teilnehmende ausgelegt und damit auch langfristig ausreichend sind. Beschlossen wurde außerdem, das Organisationskomitee innerhalb der nächsten drei Jahre um Vertreter beider Gemeinden und mehr Frauen zu erweitern.

Nach intensiver Diskussion bleibt die traditionelle Streckenführung bestehen: 30 und 42 Kilometer, jeweils in klassischer und Skating-Technik. Aufgrund des Klimawandels soll weiter in nachhaltige Beschneiungsanlagen investiert werden, um Schneesicherheit über die gesamte Wintersaison zu gewährleisten.

Besonderes Augenmerk gilt künftig der Digitalisierung, der „grünen“ Ausrichtung der Veranstaltung und der Nachwuchsförderung durch die Mini Gsieser Tal Lauf.

Der nächste Lauf, die 42. Ausgabe, findet am 28. Februar und 1. März 2026 statt. Bereits im Dezember soll ein Teil der Loipe geöffnet werden – mit Rahmenprogramm für Einheimische und Gäste. Die Skating-Strecke am Sonntag zählt erneut zum Italien-Cup, was die Teilnahme zahlreicher italienischer Spitzenathleten garantiert. Anmeldungen sind bereits geöffnet, mit vergünstigten Tarifen bis 31. Dezember.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Kommentare
116
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Ulten will Tourismus stärken
Kommentare
80
Ulten will Tourismus stärken
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Kommentare
40
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
Kommentare
30
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder
Kommentare
29
Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 