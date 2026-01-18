Aktuelle Seite: Home > Sport > Zverev nach holprigem Start in Australien mit Auftaktsieg
Zverev nach holprigem Start in Australien mit Auftaktsieg

Sonntag, 18. Januar 2026 | 09:08 Uhr
Von: APA/dpa/Reuters

Der Deutsche Alexander Zverev hat bei den Australian Open nach einem holprigen Start doch noch mühelos die zweite Runde erreicht. Der Finalist des Vorjahres gewann in Melbourne seine Auftaktpartie gegen den Kanadier Gabriel Diallo mit 6:7(1),6:1,6:4,6:2. Zverev verwandelte nach 2:43 Stunden in der Rod Laver Arena seinen ersten Matchball. Er bekommt es jetzt entweder mit dem Australier Alexei Popyrin oder dem Franzosen Alexandre Müller zu tun.

Es sei nicht einfach gewesen, den Rhythmus zu finden. “Weil so viele Matches habe ich in diesem Jahr noch nicht gespielt”, meinte Zverev. Der Weltranglisten-Dritte wirkte etwas nervös und unkonzentriert und leistete sich im ersten Satz zwölf vermeidbare Fehler. Der Kanadier begann dagegen mutig und brachte Zverev mit seinem druckvollen Spiel in Bedrängnis. Nach 55 Minuten musste Zverev den ersten Satz im Tiebreak abgeben. Danach steigerte sich der 28-Jährige aber, während Diallo nicht mehr so fokussiert wirkte.

Bei den Frauen kam die als Nummer sieben gesetzte Italienerin Jasmine Paolini zu einem 6:1,6:2-Erfolg über Aljaksandra Sasnowitsch aus Belarus. Die frisch gebackene Auckland-Siegerin Elina Switolina aus der Ukraine hielt sich gegen die Spanierin Cristina Bucsa beim 6:4,6:1 auch nicht lange auf. Ihr Teilnahme abgesagt hat die Tschechin Marketa Vondrousova. Die Wimbledonsiegerin von 2023 plagt sich mit einer Schulterverletzung.

