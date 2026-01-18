Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Die Menschheit hat den Verstand verloren”
Wie Astrid Lindgren wurde, wer sie war

“Die Menschheit hat den Verstand verloren”

Sonntag, 18. Januar 2026 | 08:07 Uhr
Wie Astrid Lindgren wurde, wer sie war
APA/APA/DPA / HANS T. DAHLSKOG/DPA / HANS T. DAHLSKOG
Von: apa

Wie Astrid Lindgren wurde, wer sie war – dies erzählt der autobiografische Film “Die Menschheit hat den Verstand verloren”.

Wilfried Hauke verwebt dafür dokumentarische und szenische Bilder und die erst 2015 entdeckten Kriegstagebücher, die einen Einblick geben in die Welt der späteren Kinderbuchautorin.

Aber auch ihre Tochter Karin, Enkelin Annika und Großenkel Johan kommen zu Wort und zeichnen dabei ein Porträt der Familie Lindgrens. Ab Donnerstag im Kino.

 

