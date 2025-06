Zwei Debütsieger beim Ratschings Sky Trail

Von: mk

Ratschings – Beide sind zum ersten Mal bei den Ratschings Mountain Trails dabei. Und beide haben sich sofort den Tagessieg auf dem Ratschings Sky Trail gesichert: Nach 27 Kilometern und 1610 Höhenmetern überquerten der Grödner Luca Clara und die Deutsche Maria Purschke die Ziellinie auf der Rinneralm im Ski- und Wandergebiet Ratschings-Jaufen am Sonntag als Erste. Auf dem knapp 10 Kilometer kürzeren Ratschings Mountain Trail gewannen mit Babinja Wirth eine weitere Deutsche und der Sarner Andreas Innerebner, der mit seinem dritten Tagessieg bei der fünften Ausgabe der Ratschings Mountain Trails zeigte, dass ihm diese Gegend einfach liegt.

Traumhaftes Bergwetter erwartete die rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonntagmorgen am Start nahe der Talstation des Ski- und Wandergebietes Ratschings-Jaufen. Strahlender Sonnenschein, keine Wolke weit und breit und damit auch warme Temperaturen begleiteten die Bergläuferinnen und Bergläufer auf der Strecke. Das ließen sich die meisten aber gar nicht richtig anmerken und gaben ordentlich Gas.

Allen voran Luca Clara: Der Grödner war zum allerersten Mal bei den Ratschings Mountain Trails am Start. In der Südtiroler Berglaufszene und darüber hinaus zählt er aber schon längst zu den Ausnahmekönnern, weshalb sein Sieg auf dem Sky Trail keineswegs eine Überraschung war. Dabei hatte Clara lange Zeit Begleitung von den beiden Wipptaler Lokalmatadoren David Thöni und Patrick Ramoser, erst nach etwas mehr als Hälfte der Strecke setzte sich Clara ab und durfte am Ende mit der Siegerzeit von 2:49.26 Stunden jubeln. Lange sah es danach aus, als ob Thöni und Ramoser auch das Podest komplettieren. Diese Rechung haben sie aber ohne einen weiteren Lokalmatador gemacht: Der Freienfelder Martin Griesser holte sie nämlich noch einmal auf, überquerte die Ziellinie knapp sechs Minuten nach Clara (2:55.07 Stunden), verdrängte damit Thöni auf Platz drei (2:55.58) und schubste Ramoser als Vierten vom Podest.

Einen überlegenen Debütanten-Sieg gab es auch bei den Damen zu feiern. Dort schlüpfte die Bayerin Maria Purschke in diese Rolle. Sie ging von Anfang an vorne weg und hatte am Ende mit der Siegerzeit von 3:22.27 Stunden auch mehr als neuneinhalb Minuten Vorsprung vor ihrer Landsfrau, der zweitplatzierten Johanna Steinmüller aus dem Allgäu (3:28.25). Das Podium wurde von Severine Petersen (3:32.16) komplettiert und damit standen auch drei deutsche Damen an der Spitze, auch wenn Petersen als Wahl-Südtirolerin schon seit geraumer Zeit im Wipptal wohnhaft ist. Sie ging auch als Titelverteidigerin ins Rennen, war aber körperlich angeschlagen. Der dritte Platz zeugt aber dennoch von der Extraklasse der Deutsch-Südtirolerin.

Innerebner ist und bleibt der Ratschings-Experte

Der allererste, der die Ziellinie auf der Rinneralm überquerte, war Andreas Innerebner. Und mit dem Sieg auf dem 17,7 Kilometer langen und mit 950 Höhenmetern bestückte Ratschings Mountain Trail unterstrich der Sarner einmal mehr, dass er der absolute Ratschings-Experte ist. 2022 gewann er bei der zweiten Ausgabe der Ratschings Mountain Trail den Mountain Trail, 2023 toppte er dieses Ergebnis mit dem Sieg im Sky Trail. Und 2025 holte er sich mit der Zeit von 1:25.02 Stunden seinen dritten Sieg beim prestigeträchtigen Berglauf-Event in den Wipptaler Bergen. Und das mit einem überlegenen Start-Ziel-Sieg, auf den zweitplatzierten Meraner Luca Boninsegna, dem mehr als sechs Minuten auf Innerebner fehlten (1:31.08). Den dritten Platz holte sich mit Georg Premstaller ein weiterer Sarner in 1:37.15 Stunden.

Der Ratschings Mountain Trail der Damen landete hingegen in deutscher Hand. Die in Garmisch-Partenkirchen wohnhafte Babinja Wirth, eine ehemalige 3000-Meter-Hindernisläuferin, zeigte, dass sie auch auf längeren und wesentlich steileren Distanzen auftrumpfen kann. Auch sie führte stets das Feld an, hatte aber die Eisacktalerin Marialuise Rabensteiner im Nacken. Auch im Ziel, denn Babinja hatte mit der Siegerzeit von 1:57.40 Stunden nur 46 Sekunden Vorsprung auf Rabensteiner (1:58.26). Auf die Drittplatzierte mussten sich die Zuschauer im stets von der Sonne geküssten Zielbereich dann einige Minuten gedulden: Sofia Demetz komplettierte das Podest mit einer Zeit von 2:06.18 Stunden.

Gehörlosen-Italienmeisterschaft, Mini Trails und zufriedene Veranstalter

Neben den vier Entscheidungen auf den Hauptstrecken hatten die Ratschings Mountain Trails 2025 aber auch noch weitere Highlights parat. So fand auf der Strecke des Mountain Trails gleichzeitig die Berglauf-Italienmeisterschaft der Gehörlosen statt. Die Titel holten sich Michael Irsara und Rosa Larocca. Außerdem fanden im Zielbereich auf der Rinneralm auch die beliebten Ratschings Mini Trails statt, bei der die ganz kleinen Bergläuferinnen und Bergläufer auf altersgerecht angepassten Distanzen gegeneinander antreten durften

Das alles sorgte am Ende auch für zufriedene Gesichter bei den Veranstaltern. „Kurz haben uns die Wetterprognosen Angst gemacht, das Gewitter hat aber zum Glück auf sich warten lassen und wir hatten unbeschreibliches Traumwetter, perfekt für unsere Ratschings Mountain Trails“, freute sich OK-Chef Hanspeter Schölzhorn. „Trotzdem wäre das alles nicht ohne Unterstützung anderer möglich gewesen. Zum einen möchte ich all unseren Sponsoren bedanken. Zum anderen all den freiwilligen Helfern, es sind über 100, die diesen perfekten Sonntag für diese Veranstaltung geopfert und dieses Event wieder unvergesslich gemacht haben.“

Die Stimmen der Sieger

Luca Clara, Sieger vom Ratschings Sky Trail, erklärte nach dem Rennen: „Das war heute meine erste Teilnahme hier. In den letzten Wochen habe ich einige Rennen gemacht, ich wusste aber nicht richtig, in was für einer Form ich bin. Es ist mir aber gut gegangen, würde ich sagen. Die Strecke ist wunderschön, aber auch richtig hart, besonders wegen der Hitze heute – geschwitzt haben heute wohl alle. Aber es hat mir richtig gut gefallen und nächstes Jahr komme ich wieder.“

Auch Maria Purschke, ebenfalls Siegerin beim Ratschings Sky Trail, schlägt in dieselbe Kerbe: „Meine Teilnahme war ganz spontan. Ich mag die Gegend hier sehr. Ich bin heute recht verhalten losgelaufen, weil ich nicht ganz fit war. Mein Tempo habe ich anfangs gut kontrolliert und ich war immer vorne dabei. Bergab habe ich dann Abstand schaffen können, das war am Ende der Schlüssel zum Sieg.“

Andreas Innerebner, Sieger vom Ratschings Mountain Trail, meint: „Ich habe versucht, von Anfang an zu pushen und zu riskieren, weil einige Läufer jünger sind als ich. Auf den steilen Teilstücken fühle ich mich wohler, da habe ich angezogen und die Konkurrenz abschütteln können. Das musste ich auch, weil ich auf ebenen und abwärts gehenden Stücken den Jungen wohl nicht mehr nachkommen würde. Heute ist es mir aufgegangen, das freut mich!“

Auch Babinja Wirth, Siegerin vom Ratschings Mountain Trail, war voll begeistert: „Hammerstrecke zuallererst. Für mich ist es eben einfacher, also ist mir der Anfang besser gegangen. Auf den steilen Strecken habe ich dann einen Schritt nach dem nächsten gemacht. Es war extrem warm, aber zum Glück ist dieses Event super organisiert und überall waren Verpflegungsstationen zum richtigen Zeitpunkt.“

Ratschings Sky Trail – Die Ergebnisse:

Herren – Top 3:

1. Luca Clara (ITA/Martini Speed Team) 2:49.26 Stunden

2. Martin Griesser (ITA) 2:55.07

3. David Thöni (ITA/ASV Gossensaß) 2:55.58

Damen – Top 3:

1. Maria Purschke (GER/Dynafit – Team Gamsbock) 3:22.27 Stunden

2. Johanna Steinmüller (GER/Allgäu Outlet Raceteam) 3:32.16

3. Severine Petersen (GER/Team Mammut / ASV Freienfeld) 3:33.33

Ratschings Mountain Trail – Die Ergebnisse:

Herren – Top 3:

1. Andreas Innerebner (ITA/ASC Lauffreunde Sarntal) 1:25.59 Stunden

2. Luca Boninsegna (ITA/SC Meran) 1:31.05

3. Georg Premstaller (ITA/ASC Lauffreunde Sarntal) 1:37.15

Damen – Top 3:

1. Babinja Wirth (GER/TSV Ebermannstadt) 1:57.40 Stunden

2. Marialuise Rabensteiner (ITA/SG Eisacktal) 1:58.26

3. Sofia Demetz (ITA/LC Bozen) 2:06.18

Die gesamten Ergebnislisten: https://time2win.at/event/648