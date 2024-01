Zwei Freestylerinnen sorgen für Furore

Bozen – Maria Gasslitter und Nicole Bazzanella – das sind zwei Namen, die man sich in Freestyler-Kreisen für die Zukunft merken muss. Am Wochenende sorgte die eine auf den Skiern für Glanzleistungen, während die andere mit dem Snowboard eine starke Figur abgab. Außerdem wurden bei den Alpinen am Montag auch die neuen Landesmeister im Super-G gekürt.

Die Nachwuchs-Asse bei den Freestylern waren in der vergangenen Woche in Livigno im Einsatz, wo eine Etappe der World Rookie Tour (FIS Junior) ausgetragen wurde. Bei den jungen Frauen konnte sich Maria Gasslitter aus Kastelruth im Freeski Slopestyle durchsetzen und ihren ersten Erfolg im Junioren-Bereich der FIS feiern. Die 17-Jährige, die dem Landeskader angehört, verwies die Estin Simona Revjagin, sowie die Norwegerin Nora Wold Lunner auf die Ehrenplätze. Das beste Ergebnis bei den Burschen erzielte Elia Hofer, der den 11. Gesamtrang belegte. Bei den Unter-15-Jährigen schaute für Ryo Scherlin der sechste Platz heraus (18. Overall), während Liam Gamper unmittelbar dahinter auf Rang sieben (29. Overall) folgte.

In Prato Nevoso wurde hingegen eine Etappe des Italienpokals ausgetragen. Dabei setzte sich Snowboarderin Nicole Bazzanella besonders in Szene, die in der Altersklasse “Allievi” im Slopestyle siegreich war und im Big Air den zweiten Platz belegte. In der Kategorie “Aspiranti” waren hingegen Marian Brunner (10. im Slopestyle, 18. im Big Air) und Guido Rossi (21. im Slopestyle, 16. im Big Air) mit von der Partie.

Ski Alpin: Die neuen Landesmeister im Super-G stehen fest

Die Schöneben-Piste in Reinswald war am Montagvormittag Schauplatz der Landesmeisterschaften im Super-G. Dort wo bereits die neuen Landesmeister in der Abfahrt gekürt worden waren, setzte sich bei den Frauen der Altersklasse U21 Nicole Ploner durch. Auf der anspruchsvollen Piste kam die Grödnerin nach 1.07,42 Minuten ins Ziel und verwies Bianca Gufler (Riffian Kuens/1.09,00) und Greta Morandell (TZ Überetsch-Unterland/1.09,84) auf die Plätze. Die Kategorie U18 ging an Ivy Schölzhorn von der Renngemeinschaft Wipptal (1.08,86), die sich vor Julia Franzoni (Gröden/1.09,21) und ihrer Teamkollegin Leonie Girtler (1.09,28) durchsetzte.

Bei den jungen Männern erzielte Hannes Schranzhofer (Gsiesertal) in 1.06,45 Minuten Tagesbestzeit. Rang zwei belegte Jakob Franzelin, der Mitglied der Sportgruppe der Carabinieri ist (1.07,05), während der Grödner Patrick Weissensteiner das Podium komplettierte (1.07,09). In der U18-Kategorie führte indessen kein Weg an Alex Silbernagl (Seiser Alm), dem die Zeit von 1.07,39 Minuten zu Buche stand. Alberto Davare (Alta Badia) platzierte sich in 1.08,10 auf dem Silberrang, während Alois Köllemann Baldini (Vinschger Oberland/1.08,11) Dritter wurde. Insgesamt waren rund 160 Rennläuferinnen und Rennläufer bei den Landesmeisterschaften im Super-G, die auch für den Marlene Cup gewertet werden, am Start.