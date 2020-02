Zwei Führungswechsel nach den Samstagsspielen

In der Alps Hockey League wurden am Samstag gleich vier Partien mit nur einem Tor Differenz entschieden. In der Master Round übernahm der HC Pustertal die Tabellenführung von Ritten – die Buam verspielten eine Zwei-Tore-Führung bei Cortina. Während die Red Bull Hockey Juniors in der Qualification Round A ihre Führung weiter ausbauten, kletterte die VEU Feldkirch in der Qualification Round B mit einem Sieg im Spitzenspiel bei Fassa an Position eins.

In der Master Round beendete der HC Pustertal die elf Spiele andauernde Siegesserie von Jesenice und übernahm durch die gleichzeitige Niederlage von Ritten in Cortina sogar die Tabellenführung. Zwar ging Jesenice vor heimischer Kulisse früh in Führung, der HCP drehte aber noch im ersten Drittel das Ergebnis zu seinen Gunsten. Die Gäste hielten den Ein-Tore-Vorsprung auch nach 40 Minuten (2:3).

Der zweite Treffer von Tommaso Traversa sorgte in der Schlussminute für die Entscheidung. Nach dem Auftakterfolg gegen Cortina sind die Wölfe das einzig noch unbesiegte Team der Master Round. Die Rittner Buam drehten einen frühen Rückstand bei Cortina und lagen nach 36 Minuten bereits 3:1 voran. Die Hausherren erzielten jedoch vier Treffer in Folge und feierten mit einem knappen 5:4 den dritten Heimsieg in Folge. Den ebenfalls ersten Sieg in der Master Round verbuchte auch Asiago. Im Duell der letzten beiden Meister behielten die Italiener gegen Olimpija die Oberhand. Marco Rosa kam beim 4:2-Erfolg auf drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen).

Salzburg baut Vorsprung auf vier Punkte aus

In der Qualification Round A bauten die Red Bull Hockey Juniors ihre Tabellenführung aus. Die Salzburger feierten gegen Sterzing den vierten Sieg in Folge. Zwar glichen die Broncos im Mittelabschnitt einen 0:2-Rückstand aus, im Schlussabschnitt brachte Samuel Witting die Gastgeber aber auf die Siegerstraße. Mit seinem zweiten Treffer – einem Empty Netter 17 Sekunden vor dem Ende – fixierte Robert Arrak den 5:2-Endstand. Damit haben die Juniors vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Lustenau. Nur 24 Stunden nach dem Auswärtssieg in Klagenfurt musste sich der EHC am Samstag in Wien geschlagen geben.

Dabei sorgte Henrik Persson bei seinem Debüt für die Silver Capitals bereits nach neun Minuten für den einzigen Treffer des Spiels. Der Schwede wurde für Landsmann Lukas Löfquist verpflichtet, der in die DEL 2 wechselte. Die Vorarlberger scheiterten an diesem Abend an der Chancenverwertung – Caps-Goalie Max Zimmermann wehrte alle 42 Schüsse auf sein Gehäuse ab – und mussten erneut einen Rückschlag im Playoff-Kampf hinnehmen. Am morgigen Sonntag folgt das Spiel zwischen dem EC-KAC und Gröden.

Feldkirch dreht Spitzenspiel und übernimmt Tabellenführung

Das Spitzenspiel der Qualification Round B zwischen Fassa und Feldkirch bot viel Spannung bis zur letzten Sekunde. Die Hausherren gingen bereits nach 96 Sekunden durch Mizzi in Führung, Kapitän Castlunger erhöhte sogar auf 2:0. Feldkich kam wie ausgewechselt aus der Kabine und drehte den Rückstand mit drei Toren in eine knappe Führung. Zwar gelang Mizzi noch einmal der Ausgleich, doch auch VEU-Topscorer Robin Soudek trug sich ein zweites Mal in die Torschützenliste ein und sorgte damit für den 4:3-Auswärtserfolg.

Die Vorarlberger übernahmen durch den dritten Sieg im dritten Spiel auch die Tabellenführung. Mit einem Derbysieg in Kitzbühel hielten auch die Zeller Eisbären ihre Playoff-Hoffnungen aufrecht. Jure Sotlar, der mit sieben Scorerpunkten bislang der Topscorer in der Zwischenrunde ist, sorgte beim 3:2-Sieg für den Game Winner. Im dritten Spiel verbuchte der EC Bregenzerwald bei Schlusslicht Linz den ersten Sieg. Christian Haidinger und Johan Lorraine erzielten jeweils einen Doppelpack.

Master Round:

Sa, 15.02.2020: HDD SIJ Acroni Jesenice – HC Pustertal Wölfe 2:4 (1:2,1:1,0:1)

Referees: FAJDIGA, LAZZERI, Cristeli, Snoj.

Goals Jesenice: 1:0 JES Sturm J. (06:01 / Urukalo Z. ,Sodja J. / EQ), 2:3 JES Sersen G. (38:00 / Sodja J. ,Sturm J. / EQ)

Goals Pustertal: 1:1 PUS March G. (15:27 / Leitner M. / EQ), 1:2 PUS Traversa T. (17:30 / Leitner M. ,Andergassen R. / EQ), 1:3 PUS Andergassen R. (27:43 / Hofer A. / PP), 2:4 PUS Traversa T. (59:52 / Helfer A. / EQ)

Sa, 15.02.2020: Migross Supermercati Asiago Hockey – HK SZ Olimpija Ljubljana 4:2 (0:0,2:1,2:1)

Referees: BENVEGNU, PAHOR, Bergant, Piras.

Goals Asiago: 1:0 ASH Rosa M. (22:38 / McParland S. ,Miglioranzi E. / SH), 2:0 ASH Pietroniro P. (29:35 / Gellert A. ,Rosa M. / PP), 3:2 ASH Stevan M. (52:38 / Pietroniro P. ,Vankus M. / EQ), 4:2 ASH Magnabosco J. (54:42 / McParland S. ,Rosa M. / EQ)

Goals Ljubljana: 2:1 HKO Cepon K. (35:06 / Music A. ,Koren G. / EQ), 2:2 HKO Ulamec L. (48:57 / unassisted / EQ)

Sa, 15.02.2020: S.G. Cortina Hafro – Rittner Buam 5:4 (1:0,1:3,3:1)

Referees: GAMPER, PINIE, Rigoni, Rinker.

Goals Cortina: 1:0 SGC Trecapelli N. (03:21 / Giftopoulos R. / PP), 2:3 SGC Giftopoulos R. (37:53 / King K. ,Cordiano M. / EQ), 3:3 SGC Zanatta L. (41:46 / King K. / EQ), 4:3 SGC Trecapelli N. (46:19 / King K. / EQ), 5:3 SGC Gander M. (51:31 / Bruneteau N. ,Adami F. / EQ)

Goals Ritten: 1:1 RIT Obuchowski R. (20:25 / Frei A. / EQ), 1:2 RIT Lane M. (31:12 / Frei A. ,Obuchowski R. / PP), 1:3 RIT Lane M. (36:34 / Frei A. ,Kostner S. / EQ), 5:4 RIT Spinell T. (55:03 / Marzolini M. / EQ)

Qualification Round A:

Sa, 15.02.2020: Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan 5:2 (2:0,0:2,3:0)

Referees: BAJT, LESNIAK, Kainberger, Reisinger.

Goals Salzburg: 1:0 RBJ Appendino N. (15:00 / Zitz M. ,Mass P. / EQ), 2:0 RBJ Arrak R. (16:29 / Carlqvist D. ,Englund P. / EQ), 3:2 RBJ Witting S. (43:53 / Predan A. ,Eriksson S. / EQ), 4:2 RBJ Nyman L. (47:32 / unassisted / EQ), 5:2 RBJ Arrak R. (59:43 / Feldner N. ,Wieser N. / EQ)

Goals Sterzing: 2:1 WSV Doggett S. (32:09 / Lemay M. ,Milam J. / PP), 2:2 WSV Lemay M. (36:59 / Milam J. ,Doggett S. / 5:3 PP)

Sa, 15.02.2020: Vienna Capitals Silver – EHC Lustenau 1:0 (1:0,0:0,0:0)

Referees: KUMMER, REZEK, Schonaklener, Schweighofer.

Goal Vienna: 1:0 VCS Persson H. (09:00 / Akerman J. ,Neubauer H. / PP)

Qualification Round B:

Sa, 15.02.2020: Steel Wings Linz – EC Bregenzerwald 1:5 (0:3,1:0,0:2)

Referees: LOICHT, WALLNER, Legat, Martin.

Goal Linz: 1:3 SWL Neubauer M. (34:24 / Rosenberger A. ,Mayrhofer M. / PP)

Goals Bregenzerwald 0:1 ECB Fässler K. (07:20 / Rainer M. ,Zwerger J. / EQ), 0:2 ECB Lorraine J. (13:56 / Haidinger C. ,Ban D. / EQ), 0:3 ECB Haidinger C. (18:38 / Hyyppä P. ,Ban D. / PP), 1:4 ECB Haidinger C. (50:14 / Ban D. ,Lorraine J. / EQ), 1:5 ECB Lorraine J. (53:06 / VOGELAAR G. ,Ban D. / EQ)

Sa, 15.02.2020: EC ‚Die Adler‘ Stadtwerke Kitzbühel – EK Die Zeller Eisbären 2:3 (1:1,0:0,1:2)

Referees: MOSCHEN, VIRTA, Pace, Wimmler.

Goals Kitzbühel: 1:0 KEC Schreiber J. (06:02 / Havlik A. ,Uusivirta L. / PP), 2:3 KEC Hochfilzer H. (53:42 / Echtler C. ,Uusivirta L. / EQ)

Goals Zell am See: 1:1 EKZ Wilenius T. (10:32 / Sotlar J. ,Putnik P. / EQ), 1:2 EKZ Tschernutter J. (44:14 / Herzog C. ,Wilenius T. / PP), 1:3 EKZ Sotlar J. (47:56 / Vojta D. ,Wilenius T. / EQ)

Sa, 15.02.2020: SHC Fassa Falcons – VEU Feldkirch 3:4 (2:0,0:3,1:1)

Referees: GIACOMOZZI, LEGA, Basso, Vignolo.

Goals Fassa: 1:0 FAS Mizzi J. (01:36 / Chiodo L. / EQ), 2:0 FAS Castlunger M. (11:13 / Lundstrom L. ,Eastman D. / EQ), 3:3 FAS Mizzi J. (48:21 / Chiodo L. / EQ)

Goals Feldkirch: 2:1 VEU Mairitsch M. (21:12 / Gehringer N. ,Draschkowitz C. / EQ), 2:2 VEU Draschkowitz C. (25:43 / Mairitsch M. ,Pilgram G. / EQ), 2:3 VEU Soudek R. (37:32 / Puschnik K. ,Ratz P. / EQ), 3:4 VEU Soudek R. (56:47 / Puschnik K. ,Jancar M. / E