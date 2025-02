Zwei Medaillen für Rodler zum WM-Abschluss

Gleirscher raste in Whistler zu WM-Bronze

Von: apa

Für Österreichs Kunstbahnrodler hat es zum Abschluss der WM in Whistler (Kanada) nochmals zwei Medaillen gegeben. Insgesamt lautete die Ausbeute damit fünfmal Edelmetall. Die Team-Staffel in der Besetzung Madeleine Egle, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher und Selina Egle/Lara Kipp musste sich um 0,131 Sekunden nur Deutschland beugen. Nico Gleirscher eroberte im Männer-Einsitzer Bronze hinter den Deutschen Max Langenhan und Felix Loch.

Die rot-weiß-rote Teamstaffel hat einige Schrecksekunden zu überstehen, jubelte am Ende aber über Platz zwei vor dem Überraschungsdritten Kanada. “Es war ein unglaubliches Wochenende. Drei Medaillen, davon zwei aus Gold, das kann sich schon sehen lassen, wir sind megahappy”, sagte Selina Egle, die mit Kipp auch den Doppelsitzer-Bewerb bei den Frauen und gemeinsam mit Thomas Steu/Wolfgang Kindl im Mixed gewonnen hatte.

Alle nicht die besten Läufe gezeigt

“Wir haben mit dem Weltmeistertitel im Mixed-Doppel gewaltig angefangen, jetzt mit Silber einen positiven Abschluss gefunden”, meinte Wolfgang Kindl. Madeleine Egle reist mit zwei Medaillen heim, hatte sie zuvor doch schon mit David Gleirscher Bronze im Mixed-Einsitzer gewonnen. “Wir haben alle nicht wirklich unsere besten Läufe gezeigt, dachten eigentlich, dass wir gegen die Deutschen chancenlos sind. Von dem her ist es eh noch recht knapp geworden”, meinte sie nach der Team-Staffel.

Nico Gleirscher war am Samstag zweimal erfolgreich im Einsatz. “Auf dieser Bahn wird jeder noch so kleine Fehler brutal bestraft. Es war ein richtig enges Rennen, ich bin mit dem dritten Platz im Einzel megahappy. In der Team-Staffel haben wir alle kleine Fehler eingestreut”, erklärte der 27-jährige Tiroler.

Der Sprint-Weltmeister von 2021 und Vize-Weltmeister 2024 lag im Einzel nach Lauf eins auf Rang zwei, wurde aber im zweiten Durchgang noch von Loch abgefangen. Langenhan brachte seine Halbzeitführung sicher ins Ziel. Jonas Müller landete auf Rang fünf, David Gleirscher und Wolfgang Kindl belegten die Plätze neun und zehn.

Schwierige Bahn und Verhältnisse für ÖRV-Team

Mit jeweils zwei Gold- und Bronze- sowie einer Silbermedaille fiel die Bilanz im Verband freilich positiv aus. “Wir haben gewusst, dass es sehr eng wird und einfach alles passen muss, um unseren Ansprüchen gerecht zu werden. Unterm Strich reisen wir mit zwei Goldenen und insgesamt fünf Medaillen weiter, das kann sich in Anbetracht der Umstände allemal sehen lassen”, meinte ÖRV-Cheftrainer Christian Eigentler. Man habe sich über die gesamte Woche mit dem Speed in der Bahn schwergetan, bei zweistelligen Minusgraden und dem sehr kalten, trockenen Eis würden die Erfahrungswerte fehlen. Kriterien seien auch der flache Start und die eine verhältnismäßig kurze Bahn gewesen.