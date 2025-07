Zwei ÖVV-Beach-Teams als Gruppenerste im EM-Achtelfinale

Von: apa

Ronja und Dorina Klinger sowie Timo Hammarberg und Tim Berger sind bei der Beach-Volleyball-EM in Düsseldorf als Gruppenerste direkt ins Achtelfinale eingezogen. Christoph Dressler/Philipp Waller schieden am Donnerstag hingegen in der Zwischenrunde aus. Sie unterlagen den deutschen EM- und Olympia-Zweiten Nils Ehlers/Clemens Wickler mit 0:2 (-17,-17).

Die als Nummer zwei gesetzten Klinger-Schwestern gewannen im Match um den Gruppensieg gegen die Ukrainerinnen Jewa Serdiuk/Daria Romaniuk 2:0 (18,10). Ihre Gegnerinnen im Achtelfinale am Freitag sind die Niederländerinnen Mila Konink/Raisa Schoon. Hammarberg/Berger behaupteten sich gegen die Deutschen Paul Henning/Lui Wüst 2:0 (26,19). “Wir sind wirklich extrem happy, dass wir den Gruppensieg holen konnten”, sagte Hammarberg. Das ÖVV-Duo trifft nun auf die Briten Javier Bello/Joaquin Bello.

Dressler/Waller verloren ihr abschließendes Gruppenspiel gegen die tschechischen Weltmeister Ondrej Perusic/David Schweiner glatt 0:2 (-13,-16) und mussten in die Zwischenrunde. Dort blieb die erhoffte Überraschung gegen Ehlers/Wickler aus.