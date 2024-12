Zwei Rossi-Tore bei 5:1-Sieg Minnesotas in Anaheim

Von: apa

Minnesota Wild hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erstmals in dieser Saison fünf Siege in Folge eingefahren. Das Wild-Team besiegte am Freitag (Ortszeit) die Anaheim Ducks auswärts mit 5:1. Marco Rossi hatte einen maßgeblichen Anteil am Erfolg. Der Vorarlberger brachte das Gastteam mit einem Powerplay-Tor zum 1:0 (25. Minute) auf die Siegesstraße und lenkte den Puck auch zum 2:0 (29.) ins Tor. Weiters leistete er den Assist zum 3:0 durch Matt Boldy (31.).

Die weiteren Treffer Minnesotas erzielten die russischen Legionäre Kirill Kaprisow (42.) und Jakow Trenin (59.). Für die Ducks scorte der Kanadier Brock McGinn (57.).

Rossi spielte insgesamt rund 17 Minuten und stand bei vier Treffern seiner Mannschaft am Eis. Der 23-Jährige OEHV-Internationale hält damit nach 26 NHL-Saisonmatches bei neun Toren und 14 Assists. Das erste Saisonduell zwischen den beiden Teams hatte Minnesota ebenfalls gewonnen. Beim 5:2-Erfolg Anfang November hatte Rossi in Anaheim ebenfalls getroffen.