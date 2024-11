Zwei Südtiroler Derbys am Wochenende

Von: mk

Bozen – In der Alps Hockey League stehen am Wochenende sieben Partien auf dem Programm. Während die Top-6-Teams Kitzbühel, Jesenice und Cortina auswärts antreten, kommt es zu zwei Südtiroler Derbys. Zudem trifft Tabellenführer Zell am See am Samstag zu Hause auf KHL Sisak, am Sonntag gastieren die Kroaten bei den Rittner Buam SkyAlps.

Zell am See musste am Donnerstag eine überraschend klare 0:6-Niederlage bei Cortina hinnehmen. Für den Tabellenführer war es die zweithöchste Niederlage in dieser Saison, Anfang Oktober mussten sich die Pinzgauer bei Sisak sogar mit 2:10 geschlagen geben. Nach einem sehr starken Saisonstart gingen die fünftplatzierten Kroaten zuletzt vier Mal als Verlierer vom Eis, in diesen Partien kassierten sie insgesamt 19 Gegentore. Beim Toreschießen stach bislang Bruno Idzan hervor, er führt mit 19 Toren auch die Torschützenliste an. Mit acht Siegen aus neun Spielen ist Zell am See das beste Heimteam der Liga.

Für Sisak geht es am Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei den Rittner Buam SkyAlps weiter. Die Südtiroler feierten zuletzt fünf Siege in Folge und liegen aktuell nur mehr einen Punkt hinter Zell am See. Ritten gewann Mitte Oktober im Continental Cup gegen Sisak klar mit 10:2.

Auswärtsspiele für Kitzbühel und Jesenice

Kitzbühel liegt auf Rang drei, die Tiroler holten sich zuletzt mit drei Siegen wieder Selbstvertrauen. Mit 15 Punkten aus acht Spielen sind die Adler das zweit beste Auswärtsteam der Liga, nun geht es für die Mannschaft von Headcoach Marco Pewal nach Vorarlberg. Der EC Bregenzerwald gewann vier seiner letzten fünf Heimspiele, musste sich nur Zell am See klar geschlagen geben. Im ersten Saisonduell behielt Kitzbühel mit 5:1 die Oberhand.

Beim viertplatzierten SIJ Acroni Jesenice wechselten sich in den letzten sechs Partien Erfolg und Misserfolg stets ab, am Donnerstag gab es eine knappe Derbyniederlage gegen Celje. Die Slowenen gastieren nun in Salzburg. Die Red Bull Hockey Juniors konnten gestern ihre Niederlagenserie durch einen 4:1-Sieg bei Sisak beenden.

Cortina und Celje nehmen Top-5 ins Visier

Celje (Rang 7) und Cortina (6) liegen nur knapp hinter den Top-5-Plätzen, beide Teams feierten am Donnerstag Siege. In dieser Saison standen sich die beiden Teams bereits zweimal gegenüber, Celje gewann beide Duelle. Bohdan Panasenko erzielte dabei drei Treffer.

Zwei Südtiroler Derbys

Zu weiteren spannenden Begegnungen kommt es zwischen Südtiroler Teams, die sich in Richtung obere Tabellenhälfte orientieren wollen. Die Unterland Cavaliers (Rang nen) treffen auf Gröden (11) – aktuell liegen nur drei Punkte zwischen den Mannschaften. Das erste Saisonduell entschied die „Furie“ mit 4:2 für sich.

Zudem gastiert Schlusslicht Wipptal Broncos Weihenstephan bei Meran. Das Team aus Sterzing gewann die letzten beiden Spiele und liegt nur mehr drei Punkte hinter den „Adlern“. Meran ging in sechs von acht Heimspielen als Sieger vom Eis.

Alps Hockey League:

Sa, 30.11.2024:

18.00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: GIACOMOZZI, SORAPERRA, Abeltino, Cusin

18.00 Uhr: HK RST Pellet Celje – S.G. Cortina Hafro

Referees: HLAVATY, WIDMANN, Arlic, Wucherer

19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – SIJ Acroni Jesenice

Referees: MOSCHEN, PINIE, Preiser, Wendner

19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: HOLZER, KAINBERGER, Divis, Seewald

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – KHL Sisak

Referees: LEHNER, D. MOIDL, Matthey, M. Moidl

19.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: LESNIAK, OREL, Markizeti, Telesklav

So, 1.12.2024:

18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – KHL Sisak

Referees: METZINGER, STEFENELLI, Cristeli, Knez