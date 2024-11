Zwei Südtiroler Siege beim Marlene-Cup-Auftakt

Von: luk

Sexten – Am Sonntag wurde der Marlene Cup 2024/25 mit je einem Slalom der Männer und Frauen am Kreuzbergpass eröffnet. Zum Auftakt haben sich in der Kategorie U21 die Niederländerin Noa Rabou und der Montaner Jakob Franzelin durchgesetzt, die U18-Slaloms gingen hingegen an die Rittnerin Victoria Klotz und den Kroaten Ziggy Vrdoljak.

Bei den U21-Damen war die Niederländerin Noa Rabou nicht zu halten. Sie knallte die Bestzeit von 1:40.02 Minuten in den Schnee des Kreuzbergpasses und war damit genau 1,05 Sekunden schneller als die zweitplatzierte Eva Sophia Blasbichler vom Südtiroler Landeskader. Auf den dritten Platz hinter der jungen Südtirolerin von der RG Wipptal reihte sich Bianca Gufler vom ASV Riffian Kuens mit einem Rückstand von 1,48 Sekunden auf Rabou ein.

Dabei lieferte Gufler nicht einmal die drittbeste Zeit beim National Junior Race, die brachte Victoria Klotz (Ritten Sport) zu Stande. Die Athletin des Jahrgangs 2008 fällt beim Marlene Cup aber in die Kategorie U18, wo sie mit der Zeit von 1:41,25 Minuten auch den Tagessieg errang. Zweite wurde in dieser Altersklasse Vittoria Rossi vom SC 2000 ASD aus dem Veneto (1:41,42 Minuten), auf Platz drei landete die Slowenin Taja Presern (1:41,92 Minuten).

Franzelin und Vrdoljak jubeln bei den Herren

Das U21-Rennen der Herren brachte hingegen einen Südtiroler Doppelsieg hervor. Der Montaner Jakob Franzelin – im Vorjahr gehörte er noch dem Südtiroler Landeskader an, nun ist er Mitglied der Sportgruppe der Carabinieri – gewann mit der Tagesbestzeit von 1:32.20 Minuten vor dem Landeskader-Athlet Jonas Feichter vom ASC Gsiesertal (1.32,82 Minuten). Der dritte Rang ging an den Belgier Ioannis Bouas, der für die zwei Slalom-Durchgänge 1:32,95 Minuten benötigte.

In der U18 landete ebenfalls ein Athlet des Südtiroler Landeskaders auf dem Podest. Alex Silbernagl vom Seiser Alm Skiteam wurde mit seiner Zeit von 1:34,71 Minuten Dritter hinter dem Kroaten Ziggy Vrdoljak (1:32,85 Minuten, drittschnellste Zeit im Gesamtklassement) und dem Neuseeländer Toby Jackson (1:34,25 Minuten). Insgesamt gingen beim Slalom am Kreuzbergpass, welcher vom Skiteam 3 Zinnen Dolomites organisiert wurde, knapp 250 Skirennläuferinnen und Skirennläufer an den Start.