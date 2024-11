Zweite Saisonniederlage für Trainer Hütter mit Monaco

Von: apa

Fünf Tage nach der ersten Saisonpleite in der Ligue 1 hat Trainer Adi Hütter mit AS Monaco gleich die nächste Niederlage kassiert. Die Monegassen verloren am Freitag in der französischen Fußball-Meisterschaft zu Hause gegen Angers mit 0:1 (0:1) und verpassten die Chance, zumindest für einen Tag wieder zu Tabellenführer Paris Saint-Germain aufzuschließen. Jean-Eudes Aholou (29.) schoss die Gäste zum zweiten Saisonsieg.

Tabellenführer PSG empfängt am Samstag RC Lens mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso.