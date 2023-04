Zweite späte FCS-Niederlage in Serie

Bozen – Der FC Südtirol muss die zweite späte 0:1 (0:0)-Niederlage in Folge hinnehmen: Nach der Partie zuhause gegen die SSC Bari am Ostermontag, in der der entscheidende Treffer in der 93. Minute fiel, ist es beim Auswärtsspiel gegen Ascoli Calcio im Rahmen des 33. Spieltags der Serie B eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit ein von Gondo verwandelter Foulelfmeter, welcher die Partie zu Ungunsten der Mannen von Pierpaolo Bisoli besiegelt – FCS-Keeper Poluzzi, welcher zuvor seine Vorderleute durch mehrere starke Paraden im Spiel hält, taucht ins linke Eck ab, der Ascoli-Joker verwandelt trocken unten rechts (89.).

Tait und Co. steigern sich nach einer durchwachsenen ersten Hälfte nach der Pause doch beträchtlich, können dem späten Nackenschlag allerdings nichts entgegensetzen und müssen – nach zuvor zwölf Spielen in Serie ohne Niederlage – den zweiten Rückschlag hintereinander einstecken. Am nächsten Samstag trifft der FCS, erneut auswärts, auf Tabellenführer Frosinone unter der Leitung von Fabio Grosso. Der Anstoß am 22. April erfolgt um 14.00 Uhr.

Nach dem knappen wie unglücklichen Last-Minute-K.O. gegen die SSC Bari (0:1) trifft der FC Südtirol als Tabellenvierter auswärts auf den Tabellendreizehnten Ascoli Calcio 1898 FC, welcher zuletzt eine 0:2-Niederlage gegen Ligaprimus Frosinone hinnehmen musste.

Coach Roberto Breda präsentierte die Bianconeri in einem 4-3-1-2: vor Torhüter Leali bilden Giordano, Simic, Botteghin und Donati die defensive Viererkette; das Zentrum besetzen Proia, Büchel und Collocolo; Mendes gibt den Spielmacher, hinter dem Sturmduo Dionisi-Forte.

Mister Pierpaolo Bisoli muss auf den gesperrten Pompetti sowie auf die verletzten Belardinelli und Fiordilino verzichten und vertraut auch heute auf ein 4-4-2: Vor Keeper Poluzzi spielen Celli, Masiello, Zaro und Curto in der Vierer-Abwehrreihe; Lunetta, Schiavone, Tait und De Col agieren im Mittelfeld; hinter den beiden Sturmspitzen Mazzocchi und Odogwu.

Die Spielhöhepunkte im Detail

Nach einer anfänglichen Phase des Abtastens ohne Höhepunkte sorgt Giordano auf der Seite der Gastgeber durch zwei Weitschüsse für die ersten Abschlüsse: während der erste deutlich vorbeigeht (siebte Minute), fällt der zweite mit links aus rund 25 Metern Entfernung und zentraler Position besser aus, Poluzzi fliegt in die linke Ecke und wehrt sicher zur Ecke ab (elfte Minute).

Wenig später legt Proia seinen Volleyschuss nach einer Dionisi-Flanke und einem FCS-Klärversuch knapp rechts vorbei (14. Minute). Ascoli bleibt am Drücker, in Spielminute 19 fasst sich Botteghin aus gut und gerne 30 Metern ein Herz und trifft den rechten Pfosten, den Nachschuss von Proia hält Poluzzi sicher.

Weitschüsse der Gastgeber sollten auch weiterhin ein Thema bleiben, Dionisi bringt einen Freistoß aus über 20 Metern direkt auf das Tor der Gäste, Poluzzi fliegt ins rechte Eck und kann sich erneut auszeichnen (21.).

Der FC Südtirol stabilisiert sich ein wenig, kommt offensiv jedoch kaum zur Geltung: so kommt Mendes nach zwei Steilpässen auf halbrechts zum Abschluss – legt diesen allerdings recht deutlich vorbei (33.). In Spielminute 37 segelt Lunetta, im Versuch, zu klären, am Ball vorbei, weshalb Forte zum Schuss kommt: Poluzzi packt erneut sicher zu. Der FCS-Keeper entschärft kurz darauf ebenso einen strammen Dionisi-Versuch aus halblinker Position ins kurze Eck (38.). Es ist die letzte Aktion vor der Pause.

Bisoli bringt Casiraghi und Rover für Lunetta und De Col und scheint die richtigen Worte gefunden zu haben – der FCS kommt deutlich präsenter aus der Halbzeitpause: Nach gerade einmal elf Sekunden kommt Odogwu links in der Box zur ersten Gäste-Chance der Partie, er legt einen Schuss knapp am langen rechten Eck vorbei, Rover verpasst außerdem am zweiten Pfosten (46.). Nur eine Zeigerumdrehung später klärt Leali in extremis vor Odogwu nach einem Rover-Steckpass (47.).

In Spielminute 59 bringt Casiraghi einen Freistoß aus dem Halbfeld an den linken Pfosten, wo Zaro zum Kopfball kommt, Leali hält sicher. Im Gegenzug zieht Dionisi von halblinker Position an der Strafraumgrenze ab und verfehlt haarscharf das rechte Eck (61.). Rover kommt nach einer Tait-Kopfballverlängerung in Minute 67 auf rechts in der Box zum Abschluss und versucht es mit einem Diagonalball – Leali hält. Die Partie flacht in der Folge mit einigen gelben Karten und Wechseln ein wenig ab, ehe in der Schlussphase Eramo vom auf dem Boden liegenden Celli in der FCS-Box gelegt wird: Es gibt Elfmeter, Gondo nimmt sich der Aufgabe an und verwandelt sicher unten rechts (89.).

In der Nachspielzeit schmeißt der FCS alles und jeden, auch Poluzzi, nach vorne: ein Eckball bringt jedoch nichts ein, der anschließende Ascoli-Konter bringt jedoch nicht die Entscheidung, da Collocolo den im Tor stehenden Celli anschießt (90 + 5.) – wenig später scheitert Adjapong an Poluzzi (90 + 6.), es bleibt allerdings bei der Niederlage für die Weißroten.

ASCOLI CALCIO 1898 FC – FC SÜDTIROL 1:0 (0:0)

ASCOLI CALCIO 1898 FC (4-3-1-2): Leali; Giordano, Simic, Botteghin, Donati (60. Adjapong); Collocolo, Büchel (60. Giovane), Proia (76. Eramo); Mendes (70. Marsura); Dionisi (70. Gondo), Forte

Auf der Ersatzbank: Guarna, Quaranta, Lungoyi, Falzerano, Palazzino, Falasco, Bellusci

Trainer: Roberto Breda

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli, Zaro, Masiello, Curto; Lunetta (46. Casiraghi), Schiavone (81.Siega), Tait, De Col (46. Rover); Mazzocchi (73. Cissé), Odogwu (86. Larrivey)

Auf der Ersatzbank: Minelli, Marano, Berra, Vinetot, Carretta, Eklu, Giorgini

Trainer: Pierpaolo Bisoli

SCHIEDSRICHTER: Daniele Minelli (Varese) | Assistenten: Vito Mastrodonato (Molfetta) & Marco Ricci (Firenze) | Vierter Offizieller: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco)

VAR: Valerio Marini (Rom-1) | AVAR: Niccolò Baroni (Florenz)

TOR: 1:0 Gondo (Foulelfmeter, 89.)

ANMERKUNGEN: teils bewölkter Himmel, Temp. um 10°C, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: Buchel (ACFC | 4.), Donati (ACFC | 13.), De Col (FCS | 36.), Lunetta (FCS | 40.), Collocolo (ACFC | 58.), Rover (FCS | 60.), Forte (ACFC | 71.), Proia (ACFC | 75.), Masiello (FCS | 81.), Simic (ACFC | 85.)

Eckenverhältnis: 10-3 (8-2)

Nachspielzeit: 1min + 6min