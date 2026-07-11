Zweiter Tour-Sprintetappensieg für Merlier in Folge

Von: apa

Der Belgier Tim Merlier hat am Samstag bei der Tour de France den zweiten Massensprint in Serie gewonnen. Der 33-jährige Soudal-Profi setzte sich auf der achten Etappe von Perigueux nach Bergerac bei neuerlich großer Hitze nach 180,4 km vor Biniam Girmay aus Eritrea (NSN) durch. Der am fünften Tag siegreiche Niederländer Olav Kooij (Decathlon) wurde Dritter. Für Merlier war es der fünfte Touretappensieg. Im Gesamtklassement mit Tadej Pogacar an der Spitze änderte sich nichts.

Der slowenische Titelverteidiger führt weiterhin 2:42 Minuten vor dem zweimaligen Tour-Gewinner Jonas Vingegaard (Visma) aus Dänemark. Dritter ist Pogacars mexikanischer UAE-Teamkollege Isaac del Toro, der 3:27 Minuten zurückliegt. Am Sonntag folgt vor dem ersten Ruhetag ein selektives Teilstück von Malemort nach Ussel (185,5 km), das für eine erfolgreich durchkommende Ausreißergruppe prädestiniert ist.