Zweites Abfahrtstraining auf der Saslong abgesagt

Gröden – Der für Mittwoch angesetzte zweite Trainingslauf auf der Saslong ist aufgrund von anhaltenden Schnee- und Regenschauern gestrichen worden. Mit der Absage soll die Piste im Hinblick auf die bevorstehenden drei Rennen geschont werden.

Die Entscheidung, den zweiten Trainingslauf zu streichen, traf die Rennjury am Mittwochmorgen in Abstimmung mit dem Organisationskomitee des Saslong Classic Clubs. Die Kombination aus nassem Schnee und Regen machte eine zusätzliche Belastung der Strecke nicht sinnvoll, weshalb das Training im Hinblick auf die Rennen abgesagt wurde.

Ursprünglich war das Mittwochstraining witterungsbedingt von 11.45 Uhr auf 10.30 Uhr vorverlegt worden, um einer möglichen Wetterverschlechterung rund um die Mittagszeit zuvorzukommen. Der erneute Wetterumschwung ließ jedoch auch den vorgezogenen Startzeitpunkt nicht zu.

Damit bleibt es in Gröden bei einem Abfahrtstraining, das bereits am Dienstag durchgeführt wurde. Von Donnerstag bis Samstag stehen auf der Saslong drei Speed-Bewerbe auf dem Programm: Los geht’s mit der Sprint-Abfahrt am Donnerstag, ehe am Freitag der traditionelle Super-G folgt und am Samstag der große Abfahrts-Klassiker ansteht. Die Startzeit aller drei Entscheidungen ist für 11.45 Uhr angesetzt.