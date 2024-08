Zweites Olympia-Gold für Schwimm-Jungstar McIntosh

Von: apa

Die 17-jährige Summer McIntosh ist am Donnerstag in Paris zu ihrem zweiten Olympia-Einzelgold geschwommen. Die Kanadierin gewann über 200 m Delfin in neuem olympischen Rekord von 2:03,03 Minuten deutlich vor Regan Smith (USA) und Zhang Yufei (CHN). Sie hatte auch schon die 400 m Lagen überlegen für sich entschieden, zudem schnappte sie sich Silber im 400-m-Kraulrennen.

Mit der kanadischen Staffel (4 x 200 m Kraul) ging McIntosh an vierter Stelle leer aus, Gold holte Australien mit Ariarne Titmus. Die mit den USA zweitplatzierte Katie Ledecky sicherte sich ihre bereits 13. Olympia-Medaille, was noch keiner Schwimmerin gelungen ist.