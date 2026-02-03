Aktuelle Seite: Home > Sport > Zweites Rennen des Südtirolcups der Sportrodler in Olang
Junge Athletin aus dem Gadertal zeigt auf

Zweites Rennen des Südtirolcups der Sportrodler in Olang

Dienstag, 03. Februar 2026 | 20:14 Uhr
GraeberMaximilian
(C) Grubertechnik/Graeber Maximilian
Von: ka

Olang – Am Wochenende fand auf der Panorama-Rennstrecke in Olang das zweite Rennen des Südtirolcups der Sportrodler statt. Neben den Lokalmatadoren fiel vor allem eine junge Athletin aus dem Gadertal auf. Die Südtiroler Sportrodler sind bestens gerüstet für die anstehende ISU-Weltmeisterschaft am kommenden Wochenende in der steirischen Winterleiten.

(C) Grubertechnik/Graeber Maximilian

Lara Peccei schien an diesem Wochenende ihre perfekte WM-Form bereits gefunden zu haben. Die junge Rodlerin aus Wengen/La Val ließ nichts anbrennen und fuhr mit einem entfesselten Lauf allen anderen Damen davon. Da konnte auch eine gute Leistung der zweitplatzierten Silvia Runggatscher vom ASV Villnöss nicht mithalten. Runggatscher reihte sich auf Platz zwei ein. Komplettiert wurde das Damen Podium von Hannah Tschurtschenthaler aus Olang.

(C) Grubertechnik/Pircher – Gruber

Bei den Doppelsitzern ging der Stern des neu gegründeten Duos Pircher Meinhard und Gruber Marsel vom ASC Laugen Tisens aus. Der Routinier Pircher holte mit seinem jungen Partner Gruber den Sieg vor dem erfolgsverwöhnten Duo Lambacher/Schwienbacher vom ASV Villnöss. Das Podest wurde von den Lokalmatadoren Preindl/Gatta komplettiert, welche den Heimvorteil perfekt ausnutzten und die arrivierten Duos der Konkurrenz hinter sich ließen.

(C) Grubertechnik/Lara Peccei

Bei den Herren war alles angerichtet für den nächsten Hundertstelkrimi der Saison. Auch das vierte Rennen der Saison hatte ein neues Siegergesicht. Maximilian Gräber vom ASC Olang setzte sich mit einer hervorragenden Fahrt vor Torggler Christian vom ASV Latzfons und Müller Tobias vom ASC Laugen-Tisens durch.

In der Mannschaftswertung der Jugend gewann der ASV Villnöss vor dem ASC Olang und dem ASC Jaufental. In der Mannschaftswertung der allgemeinen Klasse behielten die Hausherren knapp die Nase vor dem übermächtigen ASC Laugen-Tisens. Den dritten Platz holte sich der ASV Villnöss.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

