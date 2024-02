25 Events zum Tag der Frau in Meran

Meran – Rund um den Tag der Frau finden dieses Jahr in Meran wieder viele Veranstaltungen statt. Das Referat für Chancengleichheit der Stadtgemeinde Meran hat insgesamt 25 Events mit verschiedenen Ausstellungen, Seminaren, Buchvorstellungen, Tanzabenden, Vorträgen, Konzerten, Workshops, Führungen und Vielem mehr in einer Broschüre zusammengefasst.

Das Veranstaltungsangebot umfasst auch Vorträge über das Thema Finanzwissen für Frauen sowie Workshops für Frauen und Männer zum Thema Menstruation. Zusätzlich gibt es kulturelle Highlights, wie Musikaufführungen und Tanzabende sowie Buchvorstellungen.

“Eine besondere Initiative ist die Ausstellung Women in Art, die zum Festival Women in Art – Frauen in Szene gehört. Dieses wurde vor fünf Jahren vom Referat für Chancengleichheit ins Leben gerufen. Beim Festival geht es um die Inwertsetzung der Künstlerinnen in den verschiedensten Kunstrichtungen. Dank der Mitorganisation vom Palais Mamming Museum werden bei der diesjährigen Ausgabe Werke von siebzehn Künstlerinnen, die im 19. und 20. Jahrhundert in Meran tätig waren, präsentiert. Die Vielfalt der ausgestellten Werke hebt verschiedene Erfolgsgeschichten und Wiederentdeckungen hervor”, erklärte Vizebürgermeisterin Katharina Zeller bei der heutigen Pressekonferenz.

Am Freitag, 8. März ist das Museum frei zugänglich und die Kuratorinnen Eva Gratl und Rosanna Pruccoli werden zwei kostenlose Sonderführungen durch die Ausstellung organisieren: um 10.30 Uhr und 15.00 Uhr in deutscher Sprache mit der Kuratorin Eva Gratl, um 11.00 und 15.30 Uhr in italienischer Sprache mit der Kuratorin Rosanna Pruccoli. Die Ausstellung ist bis Ende September geöffnet.

Folgende Vereine und Organisationen sind an den Veranstaltungen beteiligt: Palais Mamming Museum, Stadtbibliothek, Frauenmuseum, Upad, Verein Conductus, Jungle, Familienberatungsstelle Lilith, Kunst Meran, Therme Meran, Gesundheitszentrum St. Josef, Kulturverein Rus’, Mairania 857, Soroptimist, Centaurus, Urania, Katholische Frauenbewegung, ASGB, Theater in der Altstadt, Caritas, Società Dante Alighieri.