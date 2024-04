60. Vollversammlung des Fischereiverbandes Südtirol

Bozen – Präsident Heiss fordert konkrete Maßnahmen, um die Verbesserung der Gewässerlebensräume energischer voranzutreiben. Steht ausreichend Platz zur Verfügung, gehen Revitalisierungen und Hochwasserschutz Hand in Hand.

Der Schutz und die Förderung von naturnahen Gewässern ist und bleibt eines der Hauptziele des Fischereiverband Südtirol. Darauf machte der FVS- Präsident Markus Heiss in seiner Eröffnungsrede zur diesjährigen Vollversammlung und 60-Jahr-Feier im NOI -Techpark in Bozen aufmerksam. „Die Südtiroler Fischer kämpfen seit Jahren um den Erhalt der heimischen Fischarten wie die Marmorierte Forelle und die Ausübung einer nachhaltigen Fischerei, erleiden jedoch immer wieder Rückschläge durch die negativen Auswirkungen der Wasserkraft in unseren Gewässern“, unterstrich der Präsident. „Stauraumspülungen und Schwallbetrieb, aber auch zunehmende Extremwetterereignisse erschweren die ehrenamtliche Tätigkeit der Fischereivereine“, warnte Heiss. In diesem Zusammenhang appellierte Heiss an die Politik, neue Räume für ein umfassendes Flussraummanagement zur Verfügung zu stellen, um Extremereignisse abzufedern und Katastrophen zu verhindern.

Die Veranstaltung erfreute sich auch bei der diesjährigen Ausgabe einer regen Teilnahme von rund 130 Personen, neben den zahlreichen Mitgliedern des FVS konnte der Präsident auch Vertreter der Behörden und der Politik, darunter der neue Landesrat Luis Walcher sowie Europaparlamentarier Herbert Dorfmann und Senator Luigi Spagnolli begrüßen. Der zuständige Landesrat Luis Walcher bedankte sich beim FVS für die Unterstützung der Landesverwaltung durch die vielfältigen Tätigkeiten im öffentlichen Interesse und stellte bei seiner Ansprache in Aussicht, dass die Zusammenarbeit zwischen Behörde und Verband weiterhin intensiviert werden soll. Der EU-Abgeordnete Herbert Dorfmann nannte in seinen Grußworten vor allem das Prädatorenmanagement als große Herausforderung für die Zukunft. Der Geschäftsführer des FVS Alex Festi, resümierte über die vielfältigen Tätigkeiten des Verbandes und unterstrich, dass die Südtiroler Fischer zahlreiche gesamtgesellschaftlich relevante Aufgaben verrichten, wie die alljährlichen Säuberungsaktionen an den Ufern unserer Flüsse zeigen.