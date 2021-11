VOICES UNLIMITED in Brixen

Brixen – Am Freitag, 19. November 2021 wird um 20.00 Uhr im Brandnamic Campus in Pairdorf „a cappella in performance“ geboten: Die acht Sänger von VOICES UNLIMITED sind zu Gast.

Acht brillante Männerstimmen mit weichem, ausdrucksstarkem A-cappella-Klang interpretieren stilgerecht und originell verschiedene Musikrichtungen. VOICES UNLIMITED überzeugen: von früher Mehrstimmigkeit über den Barbershop-Klang der 20er Jahre bis zum kompakten Pop-Arrangement mit Beatbox und Stage-Performance, und das schon seit über 15 Jahren.

Die Vielfalt gilt als Markenzeichen und wahrlich grenzenlos ist die Musik des Ensembles – eine virtuose Kombination von Stilen und Kulturbereichen, ein Verschmelzen der Stimmen zu einem beeindruckenden Ganzen.

Karten können im Tourismusbüro Brixen (Tel. 0472 275252) reserviert werden. Um Menschenansammlungen an der Abendkasse zu vermeiden, wird empfohlen, die Karten bereits im Vorfeld abzuholen. Der Zutritt zum Konzert ist nur mit dem „Grünen Pass“ (EU Digital COVID Certifcate) möglich. Begrenzte Teilnehmerzahl.