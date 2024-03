Brixen – Am 8. März, den Weltfrauentag, wird um 17:00 Uhr im Foyer des Krankenhauses Brixen eine Ausstellung eröffnet, die im Rahmen der Brustkrebsprävention sensibilisieren und auf ein Tabuthema hinweisen möchte.

Die junge Schmuckdesignerin Vivian Manzardo hat sich im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit intensiv mit dem Thema Brustwarzen auseinandergesetzt und mit dem Tabu, mit dem dieses kleine Stück Haut immer noch belegt ist. Insgesamt hat Manzardo sechs Broschen aus Silber und Keramik, davon eine in Form einer Wanddekoration sowie eine hochwertige und großformatige Fotoserie erarbeitet. Dazu ein Lookbook, in dem die Arbeiten fotografisch dargestellt sind. Ihr Ziel war es, aufzuzeigen, wie ähnlich und doch vielfältig dieser kleine Teil des Körpers sein kann, einzigartig wie ein Fingerabdruck und doch immer gleich: A Matter of Nipples.

Für Sonia Prader, Primarin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Brixen, ist diese Ausstellung ideal, um das Krankenhaus auch als Kunst-und Begegnungsort zu erfahren sowie zum Thema zu sensibilisieren. Die Vereinigung mamazone Südtirol – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs unterstützt die Initiative und hat die junge Designerin und ihr Projekt „A Matter of Nipples“ bereits bei ihrem diesjährigen Pressegespräch anlässlich des Weltfrauentages am 1. März in Bozen im Hotel Laurin vorgestellt.

Die Ausstellung A Matter of Nipples wird am 8. März um 17.00 Uhr im Foyer des Krankenhauses Brixen eröffnet und bleibt für 14 Tage zugänglich.

Vivian Manzardo

Geboren in Bozen, Studium an der Hochschule für Gestaltung, Pforzheim, Richtung Schmuckdesign. Ein Erasmus-Semester an der Konstfack in Stockholm. Ein Praxis-Semester bei Christie’s in Genf. Ab September 2024 wird sie an der Konstfack in Stockholm einen Masterkurs für Schmuckdesign besuchen.

Die Bachelor-Arbeit war bereits im Oktober 2023 in Eindhoven bei der Dutch Design Week am Stand der Hochschule Pforzheim ausgestellt, ferner im Februar 2024, immer zusammen mit der Hochschule Pforzheim, Fakultät Schmuck bei der internationalen Schmuckmesse Inhorgenta 2024 in München. Das Projekt ist außerdem für den New Talents Award 2023 der Schmuckplattform Klimt02.net nominiert worden: https://klimt02.net/forum/articles/vivian-manzardo-pforzheim-university-school-design-new-talents-award-nominee-2023