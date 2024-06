Ab sofort: Online-Stellenwahl für Lehrkräfte der ladinischen Schulen

Von: mk

Bozen – Die Stellenwahl der Grundschulen, Mittelschulen und Oberschulen der ladinischen Ortschaften für unbefristete Arbeitsverträge wird für alle Schulstufen online durchgeführt, und zwar am Montag, 17. Juni von 14 bis 15.30 Uhr.

Die Stellenwahl der Grundschulen, Mittelschulen und Oberschulen der ladinischen Ortschaften für befristete Arbeitsverträge wird für alle Schulstufen online durchgeführt, und zwar am Dienstag, 18. Juni, Jahressupplenzen Vollzeit der Grundschulen von 13.00 bis 15.00 Uhr; zur selben Zeit, am Dienstag, 18. Juni für Jahressupplenzen in Vollzeit und Reststunden ab sechs Stunden für Mittel- und Oberschulen von 13.00 bis 15.00 Uhr sowie am Dienstag, 18 Juni, findet die Wahl der Reststunden für Integration für alle Lehrpersonen der Mittel- und Oberschulen (ohne Vorrang) von 15.30 bis 16.30 Uhr statt.

Der Online-Dienst ermöglicht die Wahl des Arbeitsplatztes aufgrund der Position in den folgenden Ranglisten: Landesrangliste, Landesrangliste mit Auslaufcharakter, Schulrangliste.

Für die Nutzung des Dienstes muss eine Eintragung in die entsprechenden Ranglisten vorhanden sein.

Die Anmeldung erfolgt mit den persönlichen Zugangsdaten mittels SPID oder aktivierter Bürgerkarte. Informationen über den Zugang zu myCivis sind auf my.civis.bz.it/public/de/hilfe.htm veröffentlicht.

Auskünfte gibt es auch im Amt für Bildungsverwaltung der Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung: Claudia Aquilini (für den Bereich Grundschulen, Telefon 0471 417015) und Anna Rudiferia (für den Bereich ; Mittel- und Oberschulen, Telefon 0471 417018).