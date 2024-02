Brixen/Neustift – Diözesanbischof Ivo Muser würdigt den in der Nacht auf Sonntag verstorbenen Alt-Prälat von Kloster Neustift, Chrysostomus Giner, als “eine echte Priesterpersönlichkeit, eine geistliche Autorität, einen Abt durch und durch”. Muser dankt ihm für seinen langjährigen Dienst als Prälat von Neustift, seine Lehrtätigkeit an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen und für seine klare und überzeugte Zusammenarbeit mit der Diözese.

Die Würdigung von Bischof Ivo Muser im Wortlaut:

„Es gibt Menschen mit einer besonderen Ausstrahlung: Ein solcher Mensch war Prälat Chrysostomus Giner. Eine echte Priesterpersönlichkeit, eine geistliche Autorität, ein Abt durch und durch. Ich danke ihm für seinen 36jährigen Dienst als Prälat von Neustift, für die vielen Firmungen, die er im Auftrag der Bischöfe landauf landab gespendet hat, für seine Lehrtätigkeit an unserer Philosophisch – Theologischen Hochschule, für seine klare und überzeugte Zusammenarbeit mit unserer Diözese, vor allem bei der Besetzung der Pfarreien, die dem Kloster Neustift inkorporiert sind.

Anlässlich meines Pastoralbesuchs in der Pfarrei Neustift am vergangenen 14. Jänner bin ich ihm zum letzten Mal begegnet. Mit Freude zeigte er mir noch einmal seine Bilder. Es war die Begegnung mit einem alten, weisen, innerlich gereiften und versöhnten Menschen und Priester. Eine kostbare Begegnung für mich, vor allem mit dem, was er mir erzählt und anvertraut hat. Prälat Giner möge jetzt nach seinem langen irdischen Leben für immer im Osterlicht Christi sein und erfahren, was sein großer Ordensvater Augustinus mit seinen bekannten Worten zum Ausdruck gebracht hat: ‚Du hast uns, Herr, auf dich hin erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.‘“