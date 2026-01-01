Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Achammer bei Treffen der deutschsprachigen Kulturminister
Achammer bei Treffen der deutschsprachigen Kulturminister

Mittwoch, 11. MÃ¤rz 2026 | 18:32 Uhr
Von: mk

München/Bozen – Über die Zukunft der kulturellen Zusammenarbeit im deutschsprachigen Raum sowie über Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz im Kulturbereich haben Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Länder und Regionen bei einem Treffen in München beraten. Mit dabei war auch der Landesrat für deutsche Kultur Philipp Achammer.

Zu dem Treffen der deutschsprachigen Kulturministerinnen und -minister hatte der deutsche Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer eingeladen. Teilgenommen haben neben Achammer auch Sabine Monauni, Ministerin für Äußeres, Umwelt und Kultur des Fürstentums Liechtenstein, Luxemburgs Kulturminister Eric Thill, der österreichische Staatssekretär Sepp Schellhorn sowie Carine Bachmann, Direktorin des Bundesamts für Kultur der Schweiz.

Im Mittelpunkt der Gespräche stand die gemeinsame Verantwortung für die Förderung der deutschen Sprache und der kulturellen Vielfalt im deutschsprachigen Raum, vor allem im digitalen Umfeld. Diskutiert wurden insbesondere die Auswirkungen der rasanten Entwicklung von Künstlicher Intelligenz auf Kultur, Kreativwirtschaft und kulturelles Erbe.

“In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist der Austausch wichtiger denn je: Er ermöglicht es, die Chancen der KI effizient zu nutzen und gleichzeitig die mit ihr verbundenen Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen,” betonte Landesrat Achammer.

Die Teilnehmenden verständigten sich darauf, die Zusammenarbeit im Bereich Künstliche Intelligenz künftig zu vertiefen und gemeinsam daran zu arbeiten, dass die kulturelle und sprachliche Vielfalt des deutschsprachigen Raums auch im digitalen Zeitalter präsent bleibt.

Bezirk: Bozen

